Önkéntes kamatplafon: vannak jó konstrukciók a lakáshitelpiacon A kormány október 9. után önkéntes kamatplafon bevezetését kéri a bankoktól, de a lakáshitelek esetében javasolt 8,5 százalékos maximum-THM-szint már most is elérhető a piacon. A bankok hivatalos hirdetményi árai még valóban magasabbak a most előirányzott kamatplafonnál, a hitelközvetítők által elérhető konstrukcióknál viszont már a hét százalékot is súrolhatják a kamatok.