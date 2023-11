Már több élelmiszer is olcsóbb, mint egy évvel korábban – a csokikedvelők azonban szomorkodhatnak

Komoly fordulat következett be az élelmiszerárakban 2023 októberében az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának elemzői szerint. Mint mondták: úgy tűnik, elmaradt a kereskedelemben szokásosnak tartott negyedéves áremelés, sőt, több élelmiszer ára csökkent nemcsak havi, hanem immár éves alapon is. A csokoládék és a kakaó kedvelői azonban bosszankodhatnak, ezeknek az ára, ha kicsit is, de emelkedett.

1 órája | Szerző: Tóth Balázs