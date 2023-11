Tisztázta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a Világgazdaságnak, hogy milyen okok húzódnak meg a napokban kipattant GySEV-botrány mögött. Lapunk érdeklődésre a Lázár János miniszter által vezetett tárca részletesen kifejtette, mi vezetett végül az osztrák oldalon felháborodást kiváltó személycseréhez a vasúti társaság élén.

Osztrák–magyar konfliktus: Lázár János minisztériuma elmagyarázta, miért rúgták ki a GySEV ausztriai vezetőjét. Fotó: Matey István

Először is fontos rögzíteni, hogy az ÉKM most először erősítette meg, hogy valóban menesztették Hana Dellemannt, a GySEV osztrák vezérigazgató-helyettesét, ahogyan az az osztrák, majd a magyar sajtóban is megjelent. A vonatkozó döntés november 2-től hatályos, ezt megelőzően az osztrák menedzser 2017 óta irányította a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GySEV), németül a Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG (Raaberbahn) bécsi és wulkaprodersdorfi kirendeltségét.

Mit kell tudni a GySEV körüli botrányáról?

A GySEV Magyarországon és Ausztriában működő, összesen 434,7 kilométeres pályahálózatot fenntartó és üzemeltető integrált vasúttársaság. Hazai székhelye Sopronban, ausztriai központja pedig a burgenlandi Vulkapordányban van. Hana Dellemannt két hete tehát elbocsátották, csakhogy az osztrák Közlekedési és Klímavédelmi Minisztérium nem tért napirendre az eset fölött.

Közleményt adtak ki, amiben meglehetősen paprikás hangot ütöttek meg. Azt írták, hogy a hónap elején egyoldalúan hívták össze a társaság közgyűlését, ezen pedig a magyar tulajdonosok kezdeményezésére ok nélkül váltották le az osztrák kirendeltségek vezetőjét. „Ami történt, azt helytelennek és törvénytelennek tartja. Az egyoldalú felmondás ellentétes a szerződésekkel, az osztrák állam ezért jogi úton küzd majd meg az igazáért” – jelentették be. Sőt, leszögezték, hogy Hana Dellemann eltávolítása szerintük sérti az osztrák köztársaság elvitathatatlan jogát a GySEV osztrák részének irányítására.

Miért rúgta ki Lázár János a GySEV osztrák vezetőjét?

Súlyos állítások, amelyekre eddig nem érkezett reakció magyar oldalról.

Ezért is bír jelentőséggel, hogy az ÉKM most megszólalt az ügyben.

A minisztérium először is rávilágított, hogy a 150 éves múltra visszatekintő osztrák–magyar közös vállalatban a magyar fél 65,6, az osztrák viszont csak 28,2 százalékos tulajdonosi aránnyal bír. (További 6,1 százalékos részt a Strabag SE birtokol.) Csakhogy ennek ellenére szerintük a cég működésében, fejlesztésében mostanáig nem érvényesült ez a tulajdonosi többség. „A vasúttársaság osztrák üzemének vezetője külön vállalatként tekintette és igazgatta ezt a részt” – húzta alá Lázár János tárcája.

Kifejtették, hogy a vállalatot többségi részben tulajdonló magyar államnak és az utasoknak viszont éppen az az érdeke, hogy a GySEV valóban egységes cég legyen és ne csak az osztrák, hanem a magyar üzem területén is fejlődjön. „A cég osztrák vezetőjének leváltásával és egy olyan utód megtalálásával, aki egységes vállalatként tekint a vasúttársaságra, ez a cél majd teljesülni tud” – emelték ki a Világgazdaságnak küldött válaszadásukban.

Mi lehet a GySEV jövője?

Vagyis az ÉKM azzal magyarázza Hana Dellemann menesztését, hogy vele a GySEV magyar része lényegében elsorvadt. Kérdés, hogy ezt az indoklást az osztrák állam elfogadja-e. Egyelőre úgy tűnik, éppen ellenkezőleg és nem törődnek bele a magyar fél döntésébe. Ha valóban indul jogi csatározás, az végképp elmérgesítheti a viszonyt, ami végső soron akár kenyértöréshez is vezethet a GySEV-ben.