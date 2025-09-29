Folyamatosan öregszik a lakosság, így dől romokba a gazdasági csoda a kevés gyerek miatt

A csökkenő népesség permanens recessziót okozhat a 2040-es évekre Dél-Koreában, figyelmeztetett a szöuli jegybank. Az ország a „négy ázsiai tigris” egyike, amely szédítő sebességgel emelkedett ki a II. világháború utáni nyomorból, de a gazdasági növekedést komoly veszély fenyegeti.

Folyamatosan csökken és öregszik a népesség Dél-Koreában / Fotó: AFP

A születések száma és a termékenységi ráta is riasztóan alacsonyra esett az országban, utóbbi a legalacsonyabb a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai közül. A jegybank már tavaly megkongatta a vészharangot, jelentésében figyelmeztetett, hogy

az alacsony születési arány tartós gazdasági visszaesést okoz.

Ezt erősítette meg a Koreai Fejlesztési Intézet idei tanulmánya is, amely szerint a demográfiai változások következtében a gazdaság a legpesszimistább forgatókönyv szerint már 2041-ben zsugorodni fog.

Afrikának köszönhető a globális népesség növekedése

Dél-Korea 2023-ban állított fel negatív rekordot 0,721-es termékenységi rátával, ami némileg javult ugyan tavaly, de a 7,48 is igen alacsony. Összehasonlításképpen az OECD 2023-as átlaga 1,43, a világátlag idén az ENSZ adatai szerit 2,24, bár ez elsősorban Afrikának köszönhető, amely szinte teljesen elfoglalja az első 45 helyet.

A kormányzatok ösztönzői nem segítenek / Fotó: NurPhoto via AFP

A népesség csökkenésének megakadályozására az országok általánosan hivatkozott „pótlási arány” is jóval magasabb a dél-koreai születési rátánál: 2,1.

A 0,72-es termékenységi ráta Dél-Koreában azt jelenti, hogy 100 koreaira körülbelül 36 gyermek jut, ami

generációkon keresztül csökkenti a munkaerőt.

Ha a technológiai innováció nem ellensúlyozza ezt a népesség fogyását, akkor a gazdasági növekedés tartós lassulása követezik.

Hiába próbálkozik ösztönzésekkel a kormány

A különböző kormányzatok próbálkoznak a trend megfordításával, újabb és újabb ösztönzéseket vetnek be a gyerekvállalási kedv fokozására, az elmúlt 16 évben több mint 270 milliárd dollárnak megfelelő összeget fordítottak erre a célra – egyelőre eredménytelenül.

„Nem hiszem, hogy a népesedéspolitika bármilyen érdemi módon hatékonyan növelhetné a termékenységi rátát Dél-Koreában” – fejezte ki kétségeit Nicholas Eberstadt, az American Enterprise Institute politikai közgazdásza a CNBC-nek.