Begurult az atomhatalom: az ENSZ előtt támadt neki az Egyesült Államoknak – szó sem lehet a nukleáris fegyverletételről

Észak-Korea soha nem mond le nukleáris fegyverprogramjáról – jelentette ki Kim Son Gyong, az ország külügyminiszter-helyettese az ENSZ Közgyűlésén hétfőn. Szerinte a denuklearizáció követelése egyenlő lenne az ország szuverenitásának és létjogosultságának feladásával.

Észak-Korea határozott üzenetet küldött az ENSZ Közgyűlésén: a nukleáris fegyvereiről nem hajlandó lemondani, mert azt a túlélése zálogának tekinti / Fotó: AFP

A felszólalás különösen figyelemre méltó, mert 2018 óta most először érkezett magas rangú észak-koreai küldött közvetlenül Phenjanból New Yorkba.

„Államunk megerősített elrettentő ereje biztosítja az erőegyensúlyt a Koreai-félszigeten, és megakadályozza az ellenséges államokat a háborús provokációtól.

– idézte a Reuters a Kimet.

Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban jelezte, hogy idén találkozna Kim Dzsongunnal, de az észak-koreai vezető eddig teljesen elzárkózott a közvetlen diplomáciától. Bár Phenjan jelezte, hogy bizonyos feltételek mellett nem zárkózna el a tárgyalásoktól, Kim egyértelművé tette: nukleáris fegyvereit soha nem adja fel, még szankciók enyhítéséért sem.

Észak-Korea nem kér a szankciókból

Az ország 2006 óta áll ENSZ-büntetőintézkedések alatt, de ezek nem tudták megállítani a rakéta- és nukleáris fejlesztéseket. Sőt, Oroszország és Kína ma már a szankciók enyhítését szorgalmazza humanitárius indokokra hivatkozva, egyúttal erősítve saját kapcsolataikat Phenjannal. A helyzetet bonyolítja, hogy Moszkva az ukrajnai háború miatt egyre szorosabb diplomáciai és katonai együttműködést keres Észak-Koreával.

A világpolitikai üzenet így világos: Phenjan szerint a nukleáris fegyverek nem alku tárgyai, hanem létfontosságú garanciái a fennmaradásnak. Ez a hozzáállás pedig aligha hagy teret érdemi kompromisszumnak Washington és szövetségesei részéről a közeljövőben.