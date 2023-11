Megváltoztathatja a lakáspiaci tendenciákat a jövő évben induló új támogatási rendszer, a CSOK Plusz, amely az első közös lakásként megvásárolt, maximum 80 millió forintos új lakóingatlanok piacán fokozott keresletet hozhat - áll az ingatlan.com és a money.hu közös elemzésében, amely bemutatja, hogy milyen széles a választék ebben a kategóriában, és mekkora alapterületű új lakóingatlan jön ki a 80 milliós összegből.

Fotó: 4 PM production

Hiába drágább, de a CSOK Pluszból még egy új lakás kijöhet

"Fontos eltérés a jelenlegi támogatásokhoz képest, hogy az eddig megismert feltételek szerint a CSOK Plusz nem tesz különbséget az új és használt lakóingatlanok között. Az új lakások drágábbak, ezért ugyanabból az összegből kisebb alapterületű ingatlant lehet vásárolni. A vevőknek viszont jó hír lehet, hogy

80 millió forint elegendő lehet akár több szobás új lakásra vagy házakra is.

Ezek ráadásul energiatakarékosabbak, és sokszor korszerűbb elrendezésűek mint egy több tízéves használt ingatlan, így az új építésűek a jövőben jobban tartják majd az értéküket.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Korponai Levente, a money.hu vezetője pedig azt emelte ki, hogy a kettő vagy több gyermekre igényelhető CSOK Plusz összege (30 és 50 millió Ft) már egy új lakás vásárlásához is nagyban hozzásegíthet, különösen, ha a babavárót is felveszi mellé a házaspár. Nem szabad megfeledkezni ugyanakkor arról, hogy a CSOK Plusz, mint ahogyan a Babaváró is, valójában egy hitel, éppen ezért

a hitelképesség alapkritérium az igénylésnél, és ahhoz pedig megfelelő jövedelemre van szükség.

Átlagosan hány négyzetméteres új ingatlant kapunk 80 millióért Budapesten, Győrben vagy Debrecenben?

Budapesten az átlagos négyzetméterárakat nézve 62 négyzetméteres új lakásra lehet elég ez az összeg. A legjelentősebb kínálatot a VIII., XIII. és XIV. kerület nyújtja, ám ezekben a városrészekben több mint 900 új lakóingatlan vár gazdára. A 80 millió forintos limit alapján pedig 58-64 négyzetméteres lakás jöhet ki a pénzből. Szintén jelentős kínálattal rendelkezik a XIX. kerület, mivel külső városrészről van szó, ezért az alacsonyabb átlagos négyzetméterár miatt itt már 75 négyzetméternél nagyobb lakásra lehet elég a pénz.

Az utóbbi években népszerűbbé váltak a Pest vármegyei lokációk, főként a tágabban vett fővárosi agglomerációba tart tartozó települések, amelyek szintén alternatívát jelenthetnek az első közös lakóingatlan megvásárlására.

Pest vármegyében a 80 millió forintos összegből átlagban 92 négyzetméteres új ház jöhet ki.

Ezen belül például Érden, Diósdon, Kerepesen, Gödön 83-110 négyzetméterrel lehet számolni.

A vármegyeszékhelyek piacát tekintve szinte minden nagyvárosban 100 négyzetméter feletti házzal lehet számolni. Igaz, vannak eltérések. Győrben például 90 négyzetméteres lakás és hasonló méretű új ház fér bele a 80 millió költségvetésbe. Debrecenben lakás esetében 78, háznál pedig 130 négyzetméterrel érdemes kalkulálni. Ugyanakkor Kecskeméten 127, Nyíregyházán pedig 140 négyzetmétert meghaladó ház is szóba jöhet a CSOK Pluszt igénylőknek