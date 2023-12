Ahogy arról már többször írtunk, az elmúlt két hónapban a magyar állam tudatosan készítette elő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér visszaállamosítását:

értékesítette többek között a távközlési szolgáltató Yettel Magyarország Zrt.-ben és a Yettel Real Estate Hungary Zrt.-ben a 25, illetve

az átjátszótornyok üzemeltetéséért is felelős CETIN Hungary Zrt.-ban a 20 százalékos tulajdonrészét, korábban

eladta Erste-részesedését 87,5 milliárd forintért, míg

az eddigi 45-ről 10 százalékra csökkentette tulajdonrészét a Vienna Insurance Group biztosítócsoport magyarországi üzletágában.

Most az is kiderült, mennyi pénzt folyt be ezekből a tranzakciókból.

Különböző ügyletekből eddig több mint 700 millió eurós (mintegy 270 milliárd forint) bevételre tett szert a magyar állam

Fotó: Koncz György

Mintegy 270 milliárd forint már a zsebben, még több pénz jöhet

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium lapunknak eljuttatott közleményében tudatta, hogy a Budapest Airport visszavásárlása érdekében sikeres vagyonértékesítéseket hajtott végre a kormány.

„Az elmúlt időszakban a magyar állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. sikeresen értékesítette az Erste Bank Hungary Zrt.-ben és a Yettel Magyarországban meglévő tulajdonrészét, valamint a hazai VIG-társaságokban meglévő részesedésének döntő részét (az állam 45 százalékos tulajdonrészét 10 százalékosra csökkentette).”

Kiemelték:

a három ügylet pénzügyi zárása jelentős, összesen több mint 700 millió eurós (mintegy 270 milliárd forint) bevételt eredményezett az állam számára, amelyet a budapesti repülőtér visszavásárlásának finanszírozására fordít.

A GFM megerősítette, hogy mindemellett folyamatban van a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-ben és a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben meglévő 66,9 százalékos állami tulajdonrész értékesítését célzó nyílt, piaci versenyfolyamat, amely menetrend szerint zajlik, szerződéskötésre 2024 tavaszán kerülhet sor.

Gazdaságtörténeti jelentőségű lesz ez a tranzakció

A minisztérium azt írja, a reptér kiemelkedő stratégiai eszköz, amelyet a Gyurcsány-kormány elherdált.

A tranzakció gazdaságtörténeti jelentőségű, ugyanis a legnagyobb volumenű és legkomplexebb ügylet a rendszerváltás óta.

„A visszavásárlással kapcsolatos tárgyalások ütemezetten, az együttműködés jegyében és megfelelően haladnak a partnerek között, jelenleg már egy olyan fázisban tart, ahol a felek között nagyon közel a végleges megállapodás.”

Két éve, 2021-ben már volt egy felvásárlási kísérlet, akkor a ferihegyi repülőteret 4,4 milliárd euróra értékelték. Szeptemberben a Bloomberg arról cikkezett, hogy 4 milliárd eurós lehet a mostani ügylet, ami mai árfolyamon számolva 1524 milliárd forint. Az is ismert, hogy az állam többségi tulajdonos kíván lenni, 51 százalékos tulajdoni hányaddal, míg a francia Vinci SA 49 százalékos kisebbségi tulajdonossá és szakmai üzemeltetővé is válhat az egyesség részeként.