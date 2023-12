Visszagondolva az idei évre, elégedett-e a magyar gazdaság teljesítményével?

Sok válságot láttam már testközelből is, de biztosan állíthatom, hogy a 2023-as év volt az eddigi legnehezebb évünk. A pandémiát követően ugyanis idén gyűrűztek be a háború és szankciók hatásai, ez mindenkit nehéz helyzet elé állított. Az év elején még magas volt az de a beruházások és a fogyasztás szintje is csökkent. Ezt láttuk viszont az ipari és kiskereskedelmi adatokban.

Ennek ellenére meg tudtuk védeni a családokat és a munkahelyeket.

Nagy Márton a Világgazdaságnak: ez a válság nem elmúlik, hanem le kell küzdeni. Fotó: Illyés Tibor

Sőt nemcsak megvédtük a munkahelyeket, hanem idén még tovább nőtt a foglalkoztatottság és történelmi mélypontra csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, sőt további biztató jelek is napvilágot láttak az év utolsó hónapjaiban. Bebizonyosodott tehát, hogy a magyar gazdaság válságálló, a kormány intézkedései pedig hatékonyak és eredményesek. Természetesen ez nem valósulhatott volna meg a vállalkozások, a gazdasági szereplők erőfeszítései nélkül, ezt a teljesítményt igyekeztünk elismerni a Magyar Vállalkozók Napjának létrehozásával is.

Mit tart a saját legnagyobb eredményének, amit miniszterként sikerült elérnie?

Nincs olyan, hogy saját eredmény. A miniszterelnök vezetésével az egész kormány azon dolgozik minden egyes nap, hogy a magyar embereknek jobb legyen. Ezt a szemléletet igyekszem érvényesíteni a minisztériumban is.

Mi lesz a következő hónapok legnagyobb kihívása?

A gazdaságban szaporodnak a biztató és reményt keltő eredmények. A harmadik negyedévtől kezdve újra nő a GDP, sőt az unióban az egyik legnagyobb negyedéves eredményt produkálta a magyar gazdaság. A kormány novemberre 7,9 százalékra szorította vissza az inflációt, ami decemberre 6 százalék körülire csökkenhetett, de már az ikerdeficit is a múlté. Az FDI folyamatosan érkezik és töretlen a bizalom a magyar gazdasággal szemben. Ez utóbbiról szólnak a sikeres államkötvény-kibocsátások és a hitelminősítői megerősítések is. De azt sem szabad elfelejteni, hogy szeptembertől újra nőnek hazánkban a reálbérek.

De semmi esetre sem dőlhetünk hátra. Ez a válság nem elmúlik, hanem le kell küzdeni,

miközben versenyképesebbé, hatékonyabbá, termelékenyebbé, digitalizáltabbá és zöldebbé kell válnunk. Úgy látom, hogy a gazdasági növekedés helyreállításához legelőször három, ráadásul egymással összefüggő területen szükséges előrelépni, amelyek a következők.

Első lépésként helyre kell állítani a lakossági fogyasztást. A reálbérek növekedése szükséges, de nem elégséges, ezért el kell érni, hogy erősödjön a bizalom a magyar lakosságban és oldani kell az óvatossági motívumot. Második lépésként helyre kell állítani a belgazdasági termelést és beruházásokat. A kormány célja, hogy a beruházásokat 25 százalék feletti szinten tartsa, ehhez pedig új hitelprogramot fog kidolgozni, ami jövő év elején el is indulhat. Harmadik lépésként tovább kell növelni a munkaerőpiaci aktivitást. El kell érni, hogy a 15–64 éves korosztályban az aktivitási ráta a jelenlegi 78 százalékról 85 százalékra növekedjen. Ennek érdekében a kormány új és célzott munkaerőpiaci programot fog elkészíteni.

Mit vár a jövő évtől, mivel lenne elégedett egy év múlva ilyenkor?

Egy miniszter sohasem lehet elégedett, hiszen mindig van még mit tenni, mindig lehet még tovább fejlődni. Ugyanakkor nagyon bízom abban, hogy egy év múlva már dinamikusabb pályán, 4 százalék körül fog növekedni a gazdaság, tovább nő a magyar családok reálkeresete, az inflációt még alacsonyabb szintre szorítjuk vissza, így az unión belül újabb nagy felzárkózási lépést fogunk tenni a gazdasági fejlettséget tekintve.

Magyar állami tulajdonban lesz-e a ferihegyi reptér egy év múlva ilyenkor?

Igen!

Mit üzen, és mit kíván a magyaroknak a jövőre vonatkozóan?

Először is, boldog és áldott karácsonyt kívánok minden magyar honfitársam számára! Ami pedig a jövő évet illeti, abban bízom, hogy könnyebb évünk lesz, és ahogy miniszterelnök úr szokta mondani: mindenki, beleértve a magyar vállalkozásokat is, léphet egyet előre. Én ennek fogom szentelni a munkámat, ennek érdekében fogok dolgozni az átalakuló új minisztérium összes munkatársával együtt.