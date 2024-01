Gyengülő forintárfolyam és tovább csökkenő kamatok várnak a magyar gazdaságra

A fejlett és a fejlődő piacokon is a kamatcsökkentésekről szólhat 2024, Magyarországon egészen júniusig maradhat a 75 bázispontos kamatcsökkentési tempó – mondta a Világgazdaság Bruttó című makrogazdasági podcastsorozatában Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője. A Magyar Nemzeti Bank várhatóan továbbra is óvatos lesz, annak ellenére, hogy a külkereskedelmi mérleg hiánya eltűnt, a kockázati tényezők száma pedig nagyot csökkent. Az Európai Központi Bank vártnál gyorsabb kamatcsökkentési üteme azonban a magyar jegybank mozgásterét is megnövelheti.

2024.01.16. 10:31 | Szerző: Járdi Roland