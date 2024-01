Itt a meglepetés: a vártnál jobban csökkent az infláció decemberben

Bőven sikerült túlszárnyalni az év végére várt egy számjegyű inflációt: decemberben a fogyasztói árak átlagosan 5,5 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, novemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,3 százalékkal csökkentek – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

Mivel a Világgazdaság által megkérdezett elemzők 6 százalékos inflációval és 0,1 százalékos havi drágulással számoltak előzetesen,

így a mai adat kellemes meglepetés, főleg azok után, hogy pár hónappal korábban az év végi egy számjegyű inflációt sokan nem tartották biztosnak.

Az elmúlt időszakban jól láthatóan erősödött a dezinfláció a magyar gazdaságban, már a nyáron is felhívtuk rá a figyelmet, hogy a havi bázisú maginflációs mutató a korábbi alacsony inflációs közeget idézi, ami megerősítette, hogy fokozatosan csökken az árnyomás. A mostani adat egyértelműen az üzemanyagok árcsökkenésének tudható be, pont egy évvel korábban vezette ki a kormány az árstopot, ami magasabb bázist eredményezett, másrészről novemberhez képest is olcsóbb lett a benzin és a gázolaj ára.

Bár az elmúlt hónapokban az folyamatosan mérséklődött, az év eleji 25, 7 százalékos csúcs túl magasnak bizonyult ahhoz, hogy az egész éves adat alacsonyabban legyen.

2023-ban az előző évhez képest átlagosan 17,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. Utoljára 1997-ben mért ilyen magas éves inflációt a KSH, akkor 18,3 százalékos volt a pénzromlás mértéke.

Így két év alatt, 2022 és 2023-ban az infláció Magyarországon összesen 32,1 százalékos volt.

A tojás, a liszt és a sajt ára is csökkent

Decemberben az az élelmiszerek ára 4,8 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább

a cukoré (42,1 százalék), a csokoládé és a kakaóé (17,2 százalék), az alkoholmentes üdítőitaloké (16,1 százalék), valamint a kávéé (14,1 százalék).

A termékcsoporton belül a tojás ára 18,1, a liszté 17,8, a sajté 15,5, a vaj és vajkrémé 14,5, a száraztésztáé 11,0, a tejé 10,3 százalékkal csökkent.

A háztartási energia 13,9 százalékkal olcsóbb lett, ezen belül a vezetékes gázért 29,6, az elektromos energiáért 3,5 százalékkal kevesebbet, a tűzifáért 0,6, a palackos gázért 0,4 százalékkal többet kellett fizetni.

A szolgáltatások 12,4 százalékkal drágultak, ezen belül az autópálya-használat, gépkocsikölcsönzés, parkolás 20,5, a járműjavítás és -karbantartás 13,3, az üdülési szolgáltatás, illetve a sport- és múzeumi belépők egyaránt 12,0 százalékkal többe, az utazás munkahelyre, iskolába 21,7 százalékkal kevesebbe került.

A szeszes italok, dohányáruk ára 10,3, ezen belül a szeszes italoké 10,8 százalékkal nőtt. Az állateledelek ára 22,6, a mosó- és tisztítószereké 13,5, a gyógyszer, gyógyárué 7,9, a testápolási cikkeké 6,7 százalékkal magasabb lett.

A tartós fogyasztási cikkekért 1,0 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 10,3 százalékkal csökkent, a konyha- és egyéb bútorok ára 7,0, a fűtő- és főzőberendezéseké 3,8, a szobabútoroké 3,2, az új személygépkocsiké 2,3 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára 4,2 százalékkal csökkent.

Novemberhez képest olcsóbb lett a baromfihús és a cukor

Az előző hónaphoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,3 százalékkal csökkentek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül a cukor 4,1, a liszt 2,3, a baromfihús 1,7, a margarin 1,3, a sajt 1,1 százalékkal kevesebbe, míg a friss zöldség 11,1, a tej 1,0, a vaj és vajkrém 0,8 százalékkal többe került. A háztartási energiáért 1,1, ezen belül a vezetékes gázért 2,8 százalékkal kevesebbet, a tűzifáért 0,3 százalékkal többet kellett fizetni. A járműüzemanyagok ára 5,0 százalékkal csökkent.