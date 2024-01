A zöldítés, a fenntarthatóság egyre gyakoribb szereplői a fogyasztók mindennapjainak. A cél nemes és a környezetünk védelmében minden apró lépés hasznos és elengedhetetlen. Egy tavalyi nagyszabású uniós fogyasztói felmérésből – amelyet itthon a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) készített – az derült ki, hogy a fenntarthatósági, környezetvédelmi felhívásokat egyre jobban unják az emberek. A megkérdezettek zöme azt szorgalmazza, hogy az EU fogadja el a „zöld állításokról szóló irányelvet“, és gondoskodjon arról, hogy a zöld állítások és címkék tekintetében szilárd előzetes jóváhagyást vezessenek be, amely ugyanakkor elegendő teret enged a megbízható címkéknek. Támogassák és népszerűsítsék a hiteles környezetbarát, például az uniós ökocímke használatát. Erősítsék meg a zöldre festés elleni intézkedéseket. Végül, de nem utolsósorban gyorsítsák fel a nemzetközi együttműködést a zöldre festés elleni küzdelemben.

A fogyasztók azt szorgalmazzák, hogy a zöld állítások és címkék tekintetében az Európai Unióban szilárd előzetes jóváhagyást vezessenek be

Fotó: AFP

Magyarországon a TVE vizsgálta az egyébként 16 európai és Európán kívüli országra kiterjedő, a fogyasztók környezetbarát állításokkal kapcsolatos megítélését.

Az eredmények szerint a válaszadók megközelítőleg fele szívesebben vásárol környezetvédelmi címkével ellátott termékeket, mint amelyiken nincs ilyen. Ám mindössze 3 százalékuk vallja magáról, hogy mindig képes felismerni a hamis zöld állításokat.

Amúgy négyből három válaszadó úgy véli, hogy a zöld állításokat és címkéket csak akkor szabadna engedélyezni, ha azokat előzetesen jóváhagyták vagy ellenőrizték. Csaknem 70 százalékuk gondolja, hogy szükség van a hatósági szabályozásra, illetve független szervezetek tanúsítási tevékenységére.

A legtöbb fogyasztó szeretne tenni az ökológiai lábnyoma csökkentéséért

Négy európai válaszadóból három úgy gondolja, hogy a kiemelten szennyező vállalatoknak egyáltalán nem szabadna használni semmilyen zöld állítást. „Ez utóbbiak közé tartozik többek között a Coca-Cola és Nestlé, amelyek ellen nemrég nyújtottunk be panaszt a TVE európai fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt a műanyag palackjaik okozta környezetszennyezés és az ezzel ellentétes fenntarthatósági állításaikkal kapcsolatban” – emlékeztetett Dénes Júlia, az egyesület munkatársa. Majd hozzátette: „Hasonlóan megtévesztő a légitársaságok kibocsátás-kompenzációs marketing üzenete, ami azt sugallja, hogy a repülés néhány kattintással fenntarthatóvá tehető.”

A felmérés rámutat: a legtöbb fogyasztó ma már szeretne tenni az ökológiai lábnyomának csökkentéséért, és ehhez megbízható információkat keres. A zavarba ejtő, véget nem érő zöld címkék és állítások tengere azonban összekavarja és ezért frusztrálja őket.

A zöldre festés súlyos probléma, és nem alaptalanul

„A félrevezető zöld reklámállításokat a fogyasztók 41 százaléka tartja manipulatívnak, és ettől átverve érzik magukat. Ez azért is gond, mert egy-egy ilyen eset, amire fény derül, általánosságban is aláássa a zöld állításokba vetett bizalmat. Az eredmény pedig az lesz, hogy még a megalapozott, megbízható minősítéssel alátámasztott állításokban is kevésbé bíznak majd a fogyasztók“ – világítja meg a probléma lényegét Dénes Júlia.

Fotó: Obradovic

A fogyasztóknak megbízható környezeti információkra van szükségük ahhoz, hogy fenntarthatóbb életmódra térjenek át. A felmérés egyértelműen rámutat arra, hogy az emberek nincsenek felkészülve a zöldre festés felismerésére.

Nem a fogyasztók feladata az igaz és a hamis megkülönböztetése. A hatóságok feladata biztosítani, hogy az állítások és címkék eleve megbízhatóak legyenek.

Európán kívül sem kedvezőbb a helyzet

Ha jobban kitekintünk a nagyvilágba, máshol sem jobb a helyzet. A felmérés eredményei nagyjából hasonlóak azokban az Európán kívüli országokban is, ahol a felmérést végezték: az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon. A fogyasztók rosszul vagy egyáltalán nem érzik magukat tájékozottnak azokról a követelményekről, amelyeket a vállalatoknak be kell tartaniuk ahhoz, hogy zöld állításokat használhassanak.

Az ökológiai lábnyoma csökkentéséért sokat tehet egy ország, a gyárai, de maga a fogyasztói is

Fotó: GettyImages

A Tudatos Vásárlók Egyesületének nemrég megjelent hazai felmérése kissé pozitívabb képet mutat a hiteles ökominősítések ismerete tekintetében. Itthon minden 3. fogyasztó ismeri az egyik legelterjedtebb hiteles ökominősítést, az EU-ökocímkét (EU Ecolabel) köszönhetően a népszerűsítő kampányoknak, illetve annak, hogy egyre több terméken jelenik meg itthon a címke.