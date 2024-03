Március elsejével elindult az első magyarországi lakásbiztosítási kampány, amelyre több mint egy éve készül a biztosítási szakma: tavaly februárban született meg ugyanis az a rendelet, amely a kampányidőszak bevezetését előírta – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium pénteki sajtótájékoztatóján Túri Anikó, a tárca közigazgatási államtitkára.

Fotó: GettyImages

Az államtitkár tájékoztatása szerint a kampány egyik fő célja a piaci verseny erősítése, ám ennek nem csak a szerződések árában, hanem a tartalmában is tükröződnie kell: ezt azt jelenti, hogy nem csak olcsóbb, hanem jobb védelmet nyújtó termékek is megjelennek a piacon. Túri Anikó szerint örvendetes, hogy már a kampány indulása előtti időszak is jelentős érdeklődést hozott, a biztosítók között már érdemben nőtt a verseny, így arra lehet számítani, hogy intenzív, izgalmas kampányidőszak jön most. A minisztérium várakozása a kampány kapcsán az – emelte ki az államtitkár –, hogy nő a szerződésszám., a biztosítások ár/érték aránya javul, miközben jobb, a korábbiaknál korszerűbb termékek jelennek meg a piacon.

Kovács Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa szerint a kampányidőszak bevezetésének szempontjai között szerepelt, hogy az emberek fontosnak tekintik a saját lakást, amelynek fontos, hogy megfelelő biztosítási védelme is legyen. A másik szempont az volt, hogy az elmúlt években jelentős változások történtek a hazai ingatlanpiacon, amit a biztosítások nem követtek le teljes mértékben. Szintén fontos érv volt a kampányidőszak bevezetése mellett, hogy a lakóingatlanok hozzávetőleg negyedénél nincs semmilyen biztosítási védelem, ami ugyan nemzetközi összevetésben sem számít magas aránynak, de mindenképp arra utal, hogy az újonnan belépő ügyfelek szempontjából is van még tér a növekedésre.

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint kétségtelen, hogy 2024. a lakásbiztosítások éve lesz. A lakásbiztosítási piacon – emlékeztetett – jelenleg 14 biztosító aktív, és 2023-ban 124 milliárd forintos díjbevétele származott ebből a termékből a szektornak. A piaci koncentráció ugyanakkor nagyon erős, a díjbevétel 82 százaléka négy társasághoz kapcsolódik. Kandrács Csaba is rámutatott ugyanakkor annak a fontosságára, hogy mindenki mérje fel a lehetőségeit a mostani kampányban: ebben segítséget nyújthat a jegybank Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi oldala, az MNB Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás összehasonlító oldala, a termékösszehasonlító honlapok és a közvetítők is.