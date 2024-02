A Világgazdaság vidcastsorozata a lakásbiztosítási kampányról – 2. rész – Jelentős veszély az alulbiztosítottság

Mindenkinek érdemes rászánnia magát arra, hogy átnézze a meglévő lakásbiztosítási szerződését, és feltérképezze a biztosítók kínálatát – mondta a Világgazdaság lakásbiztosítási kampányról szóló vidcastsorozatának második részében Bara Ágnes, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. szakértője.

Fotó: Shutterstock

Hozzátette: a meglévő szerződéseinket azért is érdemes átnézni, mert nagy az esélye annak, hogy már két-három éve – vagy még régebben – köttettek, így a tartalmukban már nem felelnek meg a jelenlegi állapotoknak: elég csak arra gondolni, hogy egy ingatlan értéke mennyit változhatott az elmúlt évek alatt.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a biztosítók február 15-ig minden, lakásbiztosítással rendelkező ügyfélnek megküldték az értesítést az élő szerződésükkel kapcsolatban, amelyben a felmondáshoz szükséges legfontosabb adat, a kötvényszám is szerepel. Fontos – tette hozzá –, hogy az írásbeli felmondás beérkezésétől számított 30. napon szűnik meg a szerződés, így az újat ennek tudatában érdemes megkötni, ügyelve arra, hogy ne legyen olyan időszak, amikor a lakáson nincs biztosítási védelem. Ami a megfelelő konstrukció kiválasztását illeti, Bara Ágnes szerint, ha valaki nem biztos a dolgában, nyugodtan kérheti tanácsadó segítségét: ám a mai, online tarifálórendszerek segítségével már nagy pontossággal összehasonlíthatók a termékek.

A szakértő szerint várhatóan nagyon sokan élnek majd a biztosítóváltás lehetőségével, hiszen 3,3 millió élő szerződés van a piacon: ez azt jelenti, hogy ha csak az ügyfelek nagyjából 10 százaléka vált, akkor is 300 ezer új szerződés születik majd. Hozzávetőleg egymillió olyan lakóingatlan is van az országban, amely nem biztosított, és remélhetőleg ezek egy része is megjelenik majd a kampányban.

Bara Ágnes ismét felhívta a figyelmet a magyarországi lakásbiztosítások magas – öt év feletti – átlagos korára, és ehhez kapcsolódóan az alulbiztosítottság veszélyeire. Az utóbbi kapcsán rámutatott: a szerződéskötés előtt mindenképp érdemes újra megbecsülni az ingatlanunk és a benne lévő ingóságok valós értékét, illetve egy esetleges felújítás várható költségét annak érdekében, hogy az új biztosításunk már megfelelő fedezetet nyújtson.

Szakértőként találkoztunk már nem egy olyen esettel sajnos, ahol a valós érték körülbelül 20 százaléka volt a biztosításban megjelölve: ebben az esetben a biztosító is ilyen arányban fog téríteni

– emelte ki a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. szakértője.

A Bara Ágnessel készült vidcastunkat itt nézheti meg:

A lakásbiztosításokról szóló sorozat első részét itt nézheti meg.