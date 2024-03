Lakásbiztosítási kampány: erős hajrá várható

Mindenkinek érdemes tüzetesen átnéznie a meglévő szerződését Ha előkeressük a lakásbiztosítási szerződésünket, több részlet elemét megvizsgálva könnyen rájöhetünk arra, hogy van tennivalónk, és lépnünk kell – nyilatkozta a Világgazdaság lakásbiztosítási kampányról szóló vidcastsorozatának ötödik részében Bara Ágnes, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. szakértője. Az egyik alapvető kérdés, hogy mióta él a szerződés, hiszen, ha többéves – netán még régebbi –, akkor számos olyan pontja lehet, amely már nem tükrözi a mostani viszonyokat. Nem pusztán az inflációra vagy az ingatlanárak változására kell gondolni, hanem arra is, hogy néhány év alatt több olyan fejlesztés is történhet az otthonunkban, amely befolyásolja az értékét, és a biztosítási fedezet növelését is indokolttá teszi: ilyen lehet például a napelemek vagy hőszivattyú telepítése, a tetőtér beépítése vagy a családi ház bővítése is. Mindezek alapján a szakértő szerint szinte biztosra vehető, hogy ma nincsen olyan lakásbiztosítással rendelkező ügyfél, akinek teljesen rendben lenne a biztosítása.