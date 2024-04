A minden korábbinál nagyobb agrártámogatásokról tanácskoztak Dunaföldváron

Az uniós közös agrárpolitikával (KAP) foglalkozó fórumsorozat tolnai rendezvényeinek utolsó állomásaként rendeztek kedden agrártalálkozót Dunaföldváron, amelyre a szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a környékbeli gazdálkodókat hívta meg – adta hírül a Teol Tolna vármegyei hírportál.

A 2020–2027-es ciklusban az agráriumban 4200 milliárd forint jut gazdaságfejlesztésre és a zöldátállásra / Fotó: Shutterstock

Az eseményen Süli János országgyűlési képviselő kiemelte, hogy minden év új kezdet és új kihívás a mezőgazdaságban. A gazdák jól tudják, hogy sokszor pillanatok alatt is eldőlhet egy-egy vállalkozás sorsa. A térség és a Tolna vármegyei agrárvállalkozások meghatározó szerepet töltenek be a régió gazdaságában – egyebek mellett erről beszélt az országgyűlési képviselő, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a hamarosan átadásra kerülő híd nem csak fizikai szempontból köti majd össze a Duna két partján fekvő településeket, amely új lehetőségeket nyit mezőgazdasági szempontból is.

A tájékoztatón szó volt az európai agrárgazdasági helyzetről és a hazai jogszabályváltozásokról, illetve a megjelenő és előttünk álló időszak pályázati lehetőségeiről is. Miközben az előző, 2013–2020-as uniós ciklusban 1400 milliárd forint állt a gazdálkodók rendelkezésére, a mostani, 202–-2027-es időszakban pedig ennek háromszorosa, azaz 4200 milliárd forint van biztosítva gazdaságfejlesztésre és a zöldátállásra.

Soha ennyi pénzzel nem gazdálkodhatott a hazai agrárium. A kérdés, hogy a felmerült kihívásokra – mint a megfelelés az európai zöldmegállapodásnak vagy az orosz–ukrán háború hatásaként ideömlő gabona – ennyi forrás birtokában hogyan válaszolunk

– hangsúlyozta Font Sándor, az Ország Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, országgyűlési képviselő.