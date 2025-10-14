Újabb népszerű tévécsatorna szűnik meg Magyarországon – generációk nőttek fel rajta

A Paramount Global közölte, hogy 44 évnyi folyamatos műsorszórás után végleg megszűnik az MTV csatornáinak a sugárzása december 31-ig – számolt be az Euronews.

Az MTV csatornái végleg leállnak Európában / Fotó: Drazen Zigic

Korábban a Világgazdaság már megírta, hogy a lekapcsolás év végén várható , és a nemzetközi trendekkel összhangban áll: a zenehallgatás ugyanis egyre inkább az online platformokra, így például a YouTube-ra, a Spotify-ra és az Apple Musicra terelődik.

Öt közkedvelt csatorna szűnik meg december 31-én:

az MTV Music,

az MTV 80s,

az MTV 90s,

a Club MTV

és az MTV Live.

Először az Egyesült Királyságban és Írországban szűnik meg, majd Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztráliában és Brazíliában kapcsolják le a sugárzást.

A döntés mögött a Paramount Global költségcsökkentő intézkedései állnak, mivel idén egyesülnek a Skydance Mediával, illetve fontos tényező, hogy a zenehallgatási és médiafogyasztási szokások az elmúlt években drámaian megváltoztak.

Az MTV első néhány éve után, 1987-ben kezdte meg a sugárzást Európában. A 2010-es évekre a hagyományos zenei televíziózás elavulttá vált a közösségi média és az igény szerinti streaming térnyerésével.

Az MTV márka digitális platformokon és olyan jellegzetes eseményeken keresztül folytatódik, mint az MTV Video Music Awards (VMA) és az MTV Europe Music Awards (EMA).

A magyar piacon több zenei csatorna elérhető, például ilyen a Sláger TV, a Zenebutik, a Muzsika TV, illetve Magyarországon is fogható a Mezzo.

Korábban azt is megírtuk, hogy megszűnt a Comedy Central Family televíziós csatorna. Tavaly már több tévécsatorna is megszűnt Magyarországon, ilyen volt például az év elején a Discovery Science és a Discovery Turbo Extra.