Magyarország
MTV Music
csatorna

Újabb népszerű tévécsatorna szűnik meg Magyarországon – generációk nőttek fel rajta

Megszűnik a közismert zenecsatorna kínálata Európa-szerte. Öt közkedvelt MTV-csatorna szűnik meg az év végén.
VG
2025.10.14., 16:30

A Paramount Global közölte, hogy 44 évnyi folyamatos műsorszórás után végleg megszűnik az MTV csatornáinak a sugárzása december 31-ig – számolt be az Euronews.

tv, tv nézés, távkapcsoló, watching movie
Az MTV csatornái végleg leállnak Európában / Fotó: Drazen Zigic

Korábban a Világgazdaság már megírta, hogy a lekapcsolás év végén várható , és a nemzetközi trendekkel összhangban áll: a zenehallgatás ugyanis egyre inkább az online platformokra, így például a YouTube-ra, a Spotify-ra és az Apple Musicra terelődik.

Öt közkedvelt csatorna szűnik meg december 31-én: 

  • az MTV Music, 
  • az MTV 80s, 
  • az MTV 90s, 
  • a Club MTV 
  • és az MTV Live.

Először az Egyesült Királyságban és Írországban szűnik meg, majd Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztráliában és Brazíliában kapcsolják le a sugárzást.

A döntés mögött a Paramount Global költségcsökkentő intézkedései állnak, mivel idén egyesülnek a Skydance Mediával, illetve fontos tényező, hogy a zenehallgatási és médiafogyasztási szokások az elmúlt években drámaian megváltoztak.

Az MTV első néhány éve után, 1987-ben kezdte meg a sugárzást Európában. A 2010-es évekre a hagyományos zenei televíziózás elavulttá vált a közösségi média és az igény szerinti streaming térnyerésével.

Az MTV márka digitális platformokon és olyan jellegzetes eseményeken keresztül folytatódik, mint az MTV Video Music Awards (VMA) és az MTV Europe Music Awards (EMA). 

A magyar piacon több zenei csatorna elérhető, például ilyen a Sláger TV, a Zenebutik, a Muzsika TV, illetve Magyarországon is fogható a Mezzo.

Korábban azt is megírtuk, hogy megszűnt a Comedy Central Family televíziós csatorna. Tavaly már több tévécsatorna is megszűnt Magyarországon, ilyen volt például az év elején a Discovery Science és a Discovery Turbo Extra.

10 perc
mecénás

Lázár János megmondta a magyar milliárdosoknak: minden órában Csányi Sándor nyakát taposta, nem volt elég tőle a 20 milliárd, még kell – „Rá fogom venni mindet, hogy visszafáradjon a kasszához"

Mindenkinek, aki sikeres volt a közösből, többet kell felelősségképpen vállalni – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Kaposváron.
2 perc
Tomahawk

Most dől el a háború sorsa, az ukránok tüzet nyithatnak: hiába szóltak előre az oroszok, Amerika átlépheti a vörös vonalat – Putyin Tump döntésére vár

Washingtonban épp azt fontolgatják, hogy átlépjék-e az Oroszország által meghúzott vörös vonalat.
3 perc
logisztika

Eljön a teljes újrakezdés: óriási lehetőséget szalaszt el Magyarország, ha most elalszik – ezen múlik a siker, muszáj lépni

Tavaly az ötödével nőtt a hazai intermodális szállítás.

