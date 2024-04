Átadta az Audi Hungaria Zrt. a szakszervezettel közösen alakított utolsó bérajánlatát az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) bizalmi értekezletének. Az utóbbi az ajánlatot jókora többséggel megszavazta, ezzel megszületett a bérmegállapodás Győrben – tudatta Facebook-oldalán az AHFSZ.

Audi Hungaria: megszületett a bérmegállapodás, kiderült, mekkora fizetésemelésre számíthatnak Győrben / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Audi Hungaria: terítették a lapokat Győrben, ezek a bérmegállapodás legfőbb részletei

A bérmegállapodás legfőbb részletei:

2024-ben (8 százalékos alapbéremelés plusz 650 ezer forint egyszeri kifizetés)

6 százalékos alapbéremelés 2024.04.01-től,

2 százalékos alapbéresítés mozgóbérből 2024.05.01-től,

650 ezer forint egyszeri kifizetés 2024. májusi bérrel.

2025-ben (6 százalék alapbéremelés plusz 650 ezer forint egyszeri kifizetés)

4 százalékos alapbéremelés 2025.04.01-től,

2 százalékos alapbéresítés mozgóbérből 2025.01.01-től,

650 ezer forint egyszeri kifizetés 2025. májusi bérrel.

Választható béren kívüli juttatás: 2025-ben és 2026-ban is 500 ezer forint.

Lojalitási bónusz is jár a 31. évtől, 45 ezer forint per hó.

Kiemelték: ha a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett, tényleges éves átlagos fogyasztói árindexek magasabbak, mint a végrehajtott alapbéremelések és a teljesítményértékelésben szereplő területi célok átcsoportosításának együttes mértéke a teljes naptári évek vonatkozásában, úgy a felek egyeztetést kezdeményeznek a következő év elején az előző évre vonatkozó különbözet kifizetésének időpontjáról, módjáról és számítási szabályairól. A mostani bérmegállapodás hivatalos aláírásának tervezett időpontja: 2024. április 19.

A szakszervezetnek az elmúlt napokban több ponton is sikerült jócskán elmozdítania a megrekedt munkáltatói álláspontokat, és az elképzelései szerint alakítani az ajánlatot. A közleményből kiderül, az április 15-re összehívott bizalmi értekezlet az ajánlatot alaposan átbeszélve hozta még a döntését, és egyhangúlag elfogadta azt.

Győri Audi: az autóipari átalakulás miatt csökkent a mozgástér

Háromi László, az AHFSZ elnöke szerint nagyon nehéz tárgyalási sorozaton vannak túl. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta: az autóipari átalakulás erősen befolyásolja

a konszern,

az anyavállalat és így természetesen

az Audi Hungaria mozgásterét is.

„A kialakult helyzet és legfőképp tagjaink jogos elvárása ránk is nagy terhet rakott a bértárgyalás során. Eredményesnek ítélem meg a megállapodást, mert a legfőbb célunk az volt, hogy az alapbéreink értékére fókuszáljunk, és az egyszeri kifizetéssel kedvezőbb helyzetbe hozzuk tagjaink jelentős részét. Ezt elértük!” – jelentette ki.

Hozzátette: az alapbéreik a várható fogyasztói árindex felett növekednek a két év során, az egyszeri kifizetés mértékében pedig még az első követelésük feletti összeget is sikerült elérniük, amelyet már júniusban, egy összegben megkap mindenki. Hámori szerint az, hogy sikerült a tárgyalóasztal mellett megállapodniuk két évre, nagy eredmény, és fontos biztosítéka a kiszámítható jövedelmeiknek úgy, hogy versenyképesek is maradjanak a konszern más gyáraihoz képest.

Felvették a kapcsolatot a német kollégákkal is

Az AHFSZ korábban közölte, hogy az áprilist megelőző bértárgyalási fordulók alkalmával a munkáltatói oldal nem volt képes az érdemi kompromisszumokra, és szerintük ezért volt szükség, hogy a megbeszéléseken a 12 ezer főt foglalkoztató győri autóipari vállalat igazgatóságának élére nemrég kinevezett Michael Breme is részt vegyen. Előzetesen úgy gondolták, hogy ha a győri Audi-vezér bevonása sem vezet eredményre, tovább kell menniük az eszkalációban, és bevonni a németországi igazgatókat is. Éppen ezért vették fel a kapcsolatot az IG Metal németországi szakszervezet kollégáival is.