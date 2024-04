Befektető: érdemes az oktatásra költeni – telt házzal futnak az MI-tanfolyamok

Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése átalakította a munkaerőpiacot. A mesterséges intelligencia (MI) több feladatot automatizált, mellyel állásokat szüntetett meg, miközben új munkahelyeket is teremtett. Az STRT Holding itthoni MI témájú tanfolyamai telt házzal futnak, vagyis a magyarokban is megvan a nyitottság az AI felé. A tőzsdei cég társalapítói a Világgazdaságnak többek között azt is elárulták, miért érdemes az oktatásba fektetni, mi vár a fejlesztőkre, és mi kell ahhoz, hogy egy hazai vállalkozás talpon tudjon maradni.

2024.04.12. 17:30 | Szerző: Nagy Péter

„Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése, a számítógépek, az internet, a mobil- és okostelefonok, a digitális fotózás, valamint a közösségi média megjelenése, elterjedése átalakította a munkaerőpiacot: állásokat szüntetett meg és hozott létre. A szoftverfejlesztés területén különösen gyorsak a változások, főleg a szükséges ismeretek és a munkaeszközök képességei terén. A mesterséges intelligencia (MI) is automatizál néhány feladatot, ami korábban a fejlesztők munkája volt, és ezzel pozíciókat számolt fel, miközben újakat teremtett, teremt azoknak, akik az MI kezeléséhez szükséges tudással rendelkeznek” – mondta a Világgazdaságnak P. Tóth András, a milliárdos magyar üzletember, angyalbefektető, Balogh Péter „Petya” fémjelezte STRT Holding igazgatósági tagja, társalapítója. Befektető: a jelenlegi IT-, finanszírozási és oktatási környezetben mindenki szenved, leépít, megszorít / Fotó: Shutterstock Mesterséges intelligencia Magyarországon: félelem, kíváncsiság, nyitottság, költségvetés A szakember emlékeztetett: a magyar vállalkozások, cégek AI-re (az MI angol megfelelője – a szerk.) való nyitottságával, adaptációjával kapcsolatban a Telekom és a Deloitte is készített felmérést 2023 végén, melyekben a félelem mellett szerencsére

a mesterséges intelligenciát használó eszközök bevezetésére szánt költségvetés is jelen volt. P. Tóth kiemelte: az STRT MI témájú tanfolyamai telt házzal futnak, így ők azokkal a vezetőkkel találkoznak a legtöbbször, akik a mesterséges intelligencia segítségével a saját és munkatársaik feladatait szeretnék egyszerűsíteni, automatizálni. A jelenlegi környezetben mindenki szenved, leépít, megszorít Langmár Péter, az STRT Holding befektetési igazgatója, társalapítója korábban a Green Fox Academy indulásában játszott kulcsfontosságú szerepet. Kérdésünkre, hogy van-e összefüggés a CodeBerry és a Green Fox Academy bezárása, valamint a között, hogy az IT-szakemberek a korábbinál sokkal nehezebben kapnak manapság állást a piacon, azt válaszolta, minden új piac végigjár egy érési utat és nincs ez másképpen a régiós IT-bootcampeknél (fejlesztői képzés) sem. Sikeres felvásárlások és összeolvadások, cégbezárások szegélyezik ezt a fejlődési utat. A jelenlegi, kifejezetten nehéz IT-, finanszírozási és oktatási környezetben mindenki szenved, leépít, megszorít. „Azok tudnak talpon maradni, akiknek megvolt a megfelelő pénzügyi forrásuk, még az alacsony kamatok idejéről. Akiknek nem állt rendelkezésére kellő mennyiségű, azok nem bírták a versenyben megnövekvő költségeket, a válság miatt kieső vállalati árbevételek terhét" – mutatott rá Langmár. Oktatás: jó üzleti lehetőség, pozitív társadalmi hatások Az STRT számára ugyanis mindig kiemelt befektetési terület volt az oktatás, azon belül is a technikai képességek fejlesztése: jó üzleti lehetőség és pozitív társadalmi hatások miatt erre a szektorra örömmel fogadnak – így többek között a BOOKR Kidsre, a Logiscoolra, az ImagiLabsre, a Green Fox Academy és a CodeBerryre. Hangsúlyozta: befektetőként, az alapítókkal együtt a Green Fox esetében túl vannak egy sikeres exiten, ráadásul az előbb említett cégek java még működik, ezért eddig bőven megtérültek a befektetéseik. Langár arról is beszélt, hogy nem szeretnének magyar startupokat kiemelni, elitistán közelíteni ahhoz a kérdéshez, hogy közülük melyek a legfelkapottabbak jelenleg, mert az kirekesztő lenne és elfedné a lényeget. Nyomatékosította: Magyarországon több vállalkozóra, tudásra és forrásra van szükség, a nemzetközi elismeréseket, sikereket ugyanis csak ezek meglétével lehet elérni.