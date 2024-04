Csengeri óriásbörtön: zajlik a toborzás, kiderült, mennyiért keresnek dolgozókat

Miért éppen Csengert választották Magyarország legnagyobb börtöne helyszínéül?

A Csenger városában épülő új börtön kiemelt biztonságú létesítmény lesz, amely 1500 fő befogadására alkalmas. A hely kiválasztását a terület adottságai, valamint a szakmai szükségletek és az infrastrukturális lehetőségek alapján határoztuk meg.

Mitől lesz high-tech és „okos” egy börtön? Miért fogalmazott úgy korábban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, hogy hazánk, sőt Közép-Európa legkorszerűbb börtöne épül Csengeren?

Az új csengeri börtön az okostechnológia és digitális megoldások legújabb fejlesztéseit fogja alkalmazni.

A projekt elemeinek mindegyike

a digitális technológiákra,

a mesterséges intelligencia (MI) kiterjedt alkalmazására,

a különféle videóanalizáló metodikák és

helymeghatározó rendszerek kapacitásaira épít.

Terveink szerint a projekt egyik fő célja a rendkívüli események prognosztizálása, megelőzése, valamint a felügyelet munkaterheinek csökkentése, amely komplex rendszert az MI működtet. Az új intézet „kulcs- és papírmentes jellegű” lesz, ahol további digitális megoldások helyettesítik a hagyományos módszereket. Bár az okosbörtönökben a technológia sok feladatot automatizál, az emberi jelenlét és döntéshozatal továbbra is kulcsfontosságú. Az állomány munkája inkább a technológia támogatására, a felügyeletre és az adatok elemzésére összpontosul.

A Csenger városában épülő új börtön kiemelt biztonságú létesítmény lesz, amely 1500 fő befogadására alkalmas (Fotó: BVOP)

Csengeri óriásbörtön: applikációk, okoseszközök, telemedicina, távgyógyítás

Az „okosbörtönben” alkalmazott technológiai újítások közül többet már a „hagyományos börtöneinkben” is alkalmazunk.

A Szolgálati Alkalmazás a Fogvatartás Elősegítésére – vagyis a SAFE-rendszer –, egy kifejezetten a büntetés-végrehajtási feladatok támogatására kifejlesztett alkalmazás.

Az applikációnak köszönhetően a felügyelők okoseszközeikkel a börtönön belül bárhol és bármikor elérhetik a fogvatartottakra vonatkozó legfontosabb adatokat, információkat.

Külön alkalmazások segítik az évi mintegy 50 ezer előállítás megtervezését és végrehajtását, a felderítési tevékenységet, a fogvatartottak kérelmeinek ügyintézését is. Ez utóbbi projekt eredményeként a börtönfolyosókon megjelentek az úgynevezett KIOSZK-berendezések. Ezek a vandálbiztos táblagépek elektronikus ügyintézési pontokként szolgálnak a fogvatartottak számára és számtalan papíralapú kérelem benyújtását váltják ki.

A telemedicina és távgyógyítás lehetőségei segítenek a fogvatartottak egészségügyi ellátásának javításában és hatékonyabbá tételében, lehetővé teszik az orvosi konzultációkat és diagnózisokat a távolságok leküzdésével, minimalizálva az előállítások és a felügyeleti költségeket, valamint csökkentve a biztonsági kockázatokat.

Ezek az alkalmazások összességében hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik a börtönök működését, minimalizálva az adminisztratív terheket és segítve az állományt a hatékonyabb feladatvégzésben.

Miért van szükség nálunk ilyen létesítményre?

A férőhelybővítést évek óta kiemelt feladatként kezeli a büntetés-végrehajtási szervezet. A csengeri börtön létesítése a szakmai igények és a szervezeti fejlesztések közös halmazának kiemelkedő projektje.

A csengeri okosbörtön építkezésébe a fogvatartottakat is bevonják (Fotó: BVOP)

Pontos összeget még nem tudnak mondani az építkezés költségéről

Milyen kihívásokkal, nehézségekkel szembesültek, szembesülnek az építkezés során?

Az építkezés során a tervezési és a logisztikai kihívások a legjelentősebbek, hiszen a komplexumnak elsősorban a biztonsági szempontokra figyelemmel kell felépülnie, ugyanakkor alkalmasnak kell lennie 1500 fő fogvatartott ellátására is. Részleteket éppen a biztonsági szempontok miatt nem tudunk megosztani. Fontos az is, hogy amit lehet, a büntetés-végrehajtási szervezet saját kapacitásából, fogvatartotti munkaerő bevonásával végez el. Ennek jeles példája, hogy a zárkafelszerelés is megújul, amely termékek gyártása a büntetés-végrehajtás sopronkőhidai vasipari üzemében és budapesti faipari műhelyében gőzerővel zajlik.

Május végéig

878 asztalt,

1575 ülőkét,

1554 ágyat és

1529 szekrényt gyártanak le.

A fém zárkaberendezések a korábban rendszeresített felszerelésektől teljesen eltérőek lesznek, a biztonsági szempontoknak megfelelően a fogvatartotti ágyak, szekrények, asztalok és székek mindegyike falra rögzíthető lesz. Kialakításuknál fő szempont volt, hogy „vandálbiztosak” legyenek, ne lehessen szétbontani azokat, illetve ne legyenek alkalmasak tiltott tárgyak elrejtésére

Milyen költségekkel számolnak, mennyiből fog felépülni a csengeri börtön?

A beruházásra szánt összeg a tervezési és kivitelezési folyamatok alapján folyamatosan változik, éppen ezért pontos összeget még nem tudunk közölni.

Csengeri börtön: pontos összeget még nem tudnak mondani az építkezés költségéről (Fotó: BVOP)

Havi nettó 400 ezer forintért keresnek dolgozókat

Betöltöttek-e már minden pozíciót az intézetben? Mennyire lesz például más a csengeri börtönben dolgozni?

Csengeren

a körletfelügyelői illetmény eléri a havi nettó 400 ezer forintot, a beruházás a térségben mintegy 700 új munkahelyet teremt.

A felvételi eljárás és a 14 hetes alapképzés helyben, Csengeren zajlik, ugyanakkor fontos, hogy a tanulók már annak kezdetétől, az oktatás ideje alatt teljes bért kapnak. A börtön működtetéséhez szükséges munkaerőt folyamatosan toborozzuk és képezzük, de továbbra is várjuk a jelentkezőket elsősorban

felügyelő,

kutya-, élelmezés- és konyhavezető,

szakorvos,

fogorvos,

szakápoló és

szakpszichológus beosztásokba.

Részletes információk elérhetőek a weboldalon és a közösségimédia-felületen.

Hány börtön van jelenleg itthon, mekkora a kihasználtságuk, és mennyire lenne szükség?

Jelenleg Magyarországon 32 börtön működik, a férőhelyek kihasználtsága folyamatosan változik, de a legtöbb intézetben 100 százalék körüli a telítettség. Ez az arány folyamatosan változik, jóval magasabb volt korábban, amikor az embercsempészek száma rendkívüli mértékben megterhelte az elhelyezési kapacitásainkat. A csengeri börtön megépítésével a büntetés-végrehajtási szervezet fogvatartotti férőhelyei az igényekhez igazított, szükséges számban növekednek majd.