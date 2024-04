„A Magyar Posta jogszabályi kötelezettsége kizárólag arra terjed ki, hogy a küldeményeket a címzettekhez eljuttassa. A társaság nem webáruház, hanem kézbesítési szolgáltató, így a megrendelt csomagok tartalmáról sem neki, sem munkatársainak nincs és nem is lehet információja” – ezt írták arra vonatkozóan, hogy sajtóhírek szerint új csalási formák ütötték fel fejünket hazánkban. A 24.hu számolt be róla elsőként, hogy az interneten megrendelt vagy éppen meg sem rendelt utánvétes csomagokkal vernek át sokakat az utóbbi időbe. Egy ilyen „kamucsomag” akár 30 ezer forintot is taksálhat.

A Magyar Posta a „kamucsomagok” kiszűrésére törekszik / Fotó: Bencsik Ádám

Ezt tanácsolja a Magyar Posta a webes rendeléseknél

A Magyar Posta azzal védekezik, hogy sem a megrendelést, sem az erről szóló dokumentációt nem látja, sőt nem is láthatja.

A küldemények tartalmának vizsgálata a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni. Ezért a Magyar Posta elhatárolódik attól a napokban felerősödő, a médiában megjelent hamis állítástól, hogy az úgynevezett „kamucsomagok” tartalmához bármiféle köze lenne.

A társaság ugyanakkor azt ígéri, minden olyan visszaélést kivizsgál, amikor a nevével vagy szolgáltatásával visszaéltek és megkárosították az ügyfeleit.

A tapasztalt jelenség elkerülése érdekében javasoljuk tisztelt ügyfeleinknek, hogy webes rendeléseik során minden esetben győződjenek meg arról, a megbízható webáruházból rendelnek-e

– nyomatékosítják, hozzátéve, ehhez támpontul szolgálhatnak az eladó értékelései.

Megrendelés előtt tanácsolják továbbá elolvasni az adott webáruház általános szerződési feltételeit, gyakran ismételt kérdéseit, különösen a reklamációra, visszaküldésre vonatkozó fejezeteket. Amennyiben mindezek ellenére valaki „kamucsomagot” kap, a rendőrséghez vagy a fogyasztóvédelemhez kell fordulnia.