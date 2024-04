Tájékoztatásul szívesen elmondom önnek, hogy reményeink szerint az önök koalíciós partnere által eladott ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül az állam többségi tulajdonába – ezt jelentette be Orbán Viktor hétfőn a parlamentben az azonnali kérdések során, amikor Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettesének reagált.

Rendkívüli: Orbán Viktor bejelentést tett a ferihegyi repülőtér visszavásárlásáról (Fotó: Budapest Airport)

A kormányfő úgy folytatta, hogy amint ez megtörténik, a kormány dönteni fog a budapesti repülőtérre vezető infrastruktúra fejlesztéséről is. A bejelentés ezen a linken tekinthető meg az időbélyeg szerint 17:02:40 másodperctől.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, pontosabban az ezt üzemeltető cég, a Budapest Airport Zrt. visszavásárlása régóta húzódó ügy. Az Orbán-kormány stratégiai fontosságúnak minősítette ezt a célt. A kormány 2021-ben nyújtott be nem kötelező érvényű ajánlatot 4,44 milliárd euróról szólóan. Azonban a miniszterelnök akkor úgy határozott, hogy a magas és és a globális pénzügyi piacok volatilitása miatt felfüggesztik a felvásárlást.

Ezúttal viszont – és ez lényegében eldőlt a miniszterelnök friss bejelentésével – sikerrel mehet végbe a folyamat.

A kabinet tavaly nyár végén újra hivatalos ajánlatot nyújtott be a Budapest Airport többségi tulajdonrészére. Korábban úgy tűnt, még 2023-ban összejöhet az ügylet lezárása, ez azonban végül átcsúszott 2024-re. Ennek oka, hogy egy rendkívül komplex adásvételi folyamat zajlik, amely értékében és bonyolultságában is sokszorosan meghaladja például a Vodafone felvásárlását.

A visszavásárlást követően több tulajdonos is szerepelt vállal a ferihegyi repülőtér jövőbeni üzemeltetésében. Az már korábban kiderült, hogy a magyar kormány a francia Vinci infrastruktúraüzemeltető céggel társulva veszi meg a repteret, majd ezt követően katari állami befektetők is beszállhatnak pénzügyi vagy stratégiai befektetőként. A nemzetgazdasági miniszter 2023 végén a Bloombergnek azt is jelezte, hogy amennyiben megtörténik a tranzakció, akkor a reptér bővítése is napirendre kerül és terveznek egy harmadik terminál megépítésével is.

Éppen néhány napja írtuk meg, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a visszavásárlás megfelelő ütemben halad. "A repteret eladni könnyű, visszavásárolni azonban nehéz. Nem ritka, hogy egy ilyen volumenű megállapodás bárhol a világon éveket vesz igénybe. Ezekhez az ügyletekhez képest a jelenlegi tranzakció előrehaladása kifejezetten gyorsnak értékelhető" – fogalmazott közleményében a tárca.