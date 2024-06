Állatmentes tejtermékek: az új sajtok letarolhatják a piacot

Nagy dobásra készül a NewMoo Ltd. nevű élelmiszer-technológiai startup, amely az állatjólétet szem előtt tartva, növényi molekuláris gazdálkodással (PMF) fogja előállítani a sajtkészítéshez szükséges kazeinfehérjéket – írja az Agrárszektor. Mint ismeretes, a kazein a tejfehérjék mintegy 80 százalékát teszi ki, ezért az így előállított termék lehetővé teszi a sajtkészítők számára, hogy költséghatékony, állatmentes és fenntartható módon ugyanolyan valódi sajtélményt nyújtsanak, mint a hagyományos tejből készült sajtok.

Az állatmentes tejtermékek jövőjét hozhatja el az új innnováció / Fotó: Shutterstock

Eddig a sajtalternatívák nehezen tudtak a fogyasztóknak valódi sajtélményt és árat kínálni.

A sajtanalógok ugyanis nem tartalmazzák a tejtermékek kulcsfontosságú fehérjéit, a kazeineket, amelyek szükségesek a tejsajt érzékszervi tulajdonságainak pontos visszaadásához

– olvasható a Future Farming oldalán.

Az izraeli startup vállalkozás, a NewMoo tudósai felfedezték a módszert, amellyel a kazeinfehérjéket olyan növényi magvakból lehet kinyerni, amelyek a hagyományos szántóföldi gazdálkodással bőségesen termeszthetők. Háromévnyi titkolózás után a vállalat most olyan fehérjéket mutatott be, amelyek tápértékük, összetételük és funkciójuk tekintetében tökéletesen megfelelnek a tejfehérjéknek.

A tejjel megegyező anyagot állítanak elő

Az innováció lényege, hogy a növényi molekuláris gazdálkodás újszerű megközelítése révén lehetővé teszik két vagy több kazeinfehérje kialakulását egyetlen növényen belül. A magokat ezután a szántóföldeken vetik el. A növények betakarítása után a NewMoo a kazeint egy olyan fejlesztési folyamat során állítja elő, amely hormonmentes, természetesen laktóz- és koleszterinmentes folyékony alapanyagot eredményez, amely felépítését és beltartalmi értékeit tekintve szinte teljesen megegyezik a tejből készült sajtokkal.

Tehénmentes sajtokat ehetünk a jövőben?

A tehenek helyett a növényekből kinyert, nem állati eredetű kazein kifejlesztésével szinte bármilyen tejtermék előállítható, kezdve a sajttal. Daphna Miller, a NewMoo társalapítója és vezérigazgatója úgy fogalmazott, az állatmentes folyékony kazeinük a valódi tejfehérje minden funkcionális tulajdonságát utánozza, így hagyományos módon készíthetenek belőle sajtot.

A szakember szerint ez azt jelenti, hogy az új növényi alapú kazein zökkenőmentesen helyettesítheti a tehéntejet bármely tejtermékeket gyártó üzemben,

anélkül, hogy bármilyen speciális berendezésre vagy a meglévő berendezések átállítására lenne szükség.

A NewMoo kazeinjei egy olyan sajt alapját képezhetik, amely

pontosan úgy olvad és nyúlik, mint az állati tejből készült sajtok, ezzel biztosítva a sajtfogyasztók által áhított jellegzetes aromát, ízt és textúrát.

„A mi fehérjéink szó szerint megegyeznek az állati eredetű kazeinekkel” – tette hozzá Daphna Miller.

A cég közleménye szerint egy rendkívül hatékony, költséghatékony eljárást tesznek lehetővé, amely a teheneket kiszabadítja az ipari tejtermelés folyamatából, valamint a hagyományos növénytermesztés során megköti a szenet. Ezáltal a tejfehérjék forrása is fenntarthatóbb lesz.

(Fotó: NewMoo)

Bármiféle termék előállítható

Daphna Miller beszélt arról is, hogy a fehérjeporokkal ellentétben a NewMoo folyékony kazeinjéből lényegében azonnal előállítható bármiféle termék, ez pedig segíti a gyártás és a piacra lépés racionalizálását. A jelenlegi precíziós fermentációs eljárásokkal szemben a cég megközelítése nem igényel drága bioreaktorokat a fehérjéik termesztéséhez, mivel maguk a speciális növényi magvak működnek bioreaktorként. Ez biztosítja számukra a rugalmasságot, hogy ezeket az összetett fehérjéket nagy mennyiségben és rendkívül kedvező áron tudják előállítani.

A vezérigazgató beszélt arról is, hogy az a módszer, amellyel a korábban állati eredetű élelmiszereket nem állati eredetű forrásokból is előállíthatják, mindenkinek előnyös. Nemcsak a fogyasztóknak, de a tejfeldolgozóknak és a gazdáknak is, ahogy az egészség- és állatjóléti szempontokat szem előtt tartó flexitáriánusoknak és a globális klímának is. Daphna Miller szerint ez a technológia alkalmas arra, hogy elhozza a fenntartható, állatmentes tejtermékek jövőjét.

Egyre inkább hódítanak az alternatív élelmiszerek

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapnak az állati eredetű alapanyagok mellőzésével készülő, alternatív élelmiszerek. Egyre több hüvelyes alapú termék jelenik meg a boltok polcain is, például snackek, száraztészták vagy pástétomok formájában. Egy német cég például vegán és kakaómentes alapanyagokból állított elő csokoládét, ami ráadásul olcsóbb, mint az igazi. Egy szerb vállalkozó Amerikában bejegyzett cége pedig olyan vegán mézpótlókkal akar az európai piacra betörni, amelyek tíz év alatt akár kiszoríthatják a hagyományos mézeket a piacról.

Olykor kifejezetten hajmeresztő ötletek is felbukkannak: egy amerikai cég például feltalálta a kávébab nélküli kávét, egy német sörgyár pedig a porból készíthető instant – alkoholmentes – sört, de idevehető a 3D-nyomtatással készült marhahús koncepciója is.