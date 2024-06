Csúcsra pörgött a hazai filmipar - Budapest már a második nagy gyártóbázisa Európának

Tavaly csúcsot ért el a Magyarországon forgatott produkciók száma és az itt elköltött összegek is – jelentette ki a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán a veszprémi Magyar Mozgókép Fesztivál, a MOZ.GO megnyitóján.

A magyar filmipar termése látható a MOZ.GO-n / Fotó: Magyar Nemzet

Budapest vonzó a filmipar számára erős Európában

Káel Csaba az MTI tudósítása szerint jelezte: a különböző filmes produkciókra Magyarországon tavaly elköltött összegek megközelítették az egymilliárd dollárt. London után Budapest a második nagy filmgyártó bázisa Európának. A Magyar Mozgókép Fesztivál idei névváltoztatásáról szólva elmondta: az új MOZ.GO név a dinamizmusra is utal, de továbbra is az a cél, hogy minél több emberhez eljussanak a magyar alkotások. A fesztiválon mozi, televízió és streamingfelületekre készült produkciók is láthatók különböző műfajokban – sorolta. Vetítik például a Szegény Párák című filmet, amellyel Mihalek Zsuzsa az idén a legjobb díszletért járó Oscar-díjat vihette haza, valamint a Dűnét, amelyért pedig Sipos Zsuzsanna kapott Oscar-díjat 2022-ben.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter köszöntőjében arra mutatott rá, hogy a művészetek és a kultúra nemcsak a szabadidő eltöltésének módjai, hanem közösségteremtő és gazdaságélénkítő eszközök is.

A Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi együttműködésével megvalósuló mozgókép fesztivál mára a magyar filmművészet nyári találkozóhelyévé vált – hangsúlyozta a tárcavezető.

Mintegy száz magyar film a kínálatban

Porga Gyula (Fidesz-KDNP) Veszprém polgármestere három szakaszra osztotta a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó rendezvényeket.

A felvezető években több rendezvényt is indítottak – ilyen volt a mozgókép fesztivál elődje, a filmpiknik is majd 2023 az ünnepről szólt, most pedig azért dolgoznak, hogy továbbvigyék az olyan jól bevált programelemeket, mint a MOZ.GO.

A megnyitó előtti pohárköszöntőjében Csáky Attila fesztiváligazgató örömét fejezte ki, hogy van egy hely, ahol lehet beszélgetni a magyar filmekről, beszélgetni arról, hogy ki mit csinált az elmúlt évben, és arról, hogy hol tart a magyar film.

A megnyitó után a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjáték premier előtti gálavetítését tartották a veszprémi História Kertben, amelyen az alkotók és a szereplők közül többen megjelentek. A szerdán kezdődött fesztivál programjain szombatig mintegy száz magyar filmet mutatnak be Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, összesen tizenkét helyszínen. A fesztivált a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében, a Magyar Filmakadémia védnökségével rendezik.