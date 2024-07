Július 1.: történelmi nap a mai, így változik az életünk

Kötelező akciózás: elérte a célját

A kormánynak sikerült leszorítania az inflációt, emiatt 2024. július 1-jétől megszűnik a kötelező akciózás. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tájékoztatása szerint a kötelező akciózással sikerült a letörni, majd alacsony szinten tartani az inflációt. Az NGM kiemelte, hogy az intézkedés elérte célját, így a következő hónap első napjától kivezetésre kerül, azonban a kiskereskedelmi árverseny fenntartása és élénkítése érdekében továbbra is működtetni fogják az online árfigyelő rendszert.

A kötelező akciózást az inflációs sokk leküzdése, a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében 2023. június 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatára vezették be. Az intézkedések következtében

olyan alapvető élelmiszer-kategóriák termékeit vásárolhatták meg a fogyasztók lényegesen olcsóbban, mint például

a baromfihús,

a tej,

a tejföl és helyettesítői,

a sajt,

a kenyér,

a péksütemények,

a száraztészta,

a rizs,

a friss gyümölcs és

a friss zöldség.

Új időszámítás kezdődik a Mohu kötelező visszaváltási rendszerében

Felfutása után napi több millió italospalackot kezelnek majd a kötelező, új, betétdíjas visszaváltási rendszer automatái, kézi visszaváltó pontjai. A rendszer már az év eleje óta él – erről a hulladékgazdálkodási koncessziós feladatot elnyert Mohu Zrt. volt köteles gondoskodni –, de csak fél gőzzel működik, mert az arra kötelezettek haladékot kértek. Ez a haladék azonban június utolsó napján lejárt.

A 2024. július elsejei határidő a gyártókra és az első belföldi forgalomba hozókra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ez után már tilos visszaváltásra nem alkalmas csomagolásban italterméket forgalmazni (kivéve a jogszabály adta néhány felmentési esetet).

Jelenleg naponta mintegy négyszázezer palackot váltanak vissza mintegy háromezer automatán keresztül. Ezekhez még ezen a héten csatlakoznak a kézi visszaváltó pontok is. Ez a szám a rendszer felfutása után várhatóan napi több millió palackra emelkedik, a növekedést azonban már most is napról napra tapasztalja a Mohu.