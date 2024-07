Költségvetés: tartani kell a hiánycélt – A KT elnöke szerint szükség esetén lépni fog a kormány

A 4,5 százalékos államháztartási hiánycél alatt rezeg a léc. Elfogadható lenne a tervszám újbóli módosítása, vagy faragni kell a költségvetés számain?

Horváth Gábor: a költségvetés fegyelme kulcskérdés – többet költeni a gazdaság ösztönzésére nem lehet, de okosabban igen / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kormány hitelességi kérdéssé tette az államadósság elleni küzdelmet, amikor az Alaptörvénybe foglalta, idén pedig annyira kiszámítottan lehet csak ezen a téren csökkentést elérni, hogy szükség lesz a jelenlegi hiánycél tartására. Ezért arra számítok, hogy ha kell, meg fognak történni a szükséges lépések.

Mekkora lyuk látható jelenleg a költségvetésben?

A mostani bizonytalan környezetben, így, hogy még csak a második negyedév végén járunk, nehéz megbízható előrejelzést adni, az elemzők és a nemzetközi intézetek néhány tized százalékpont és 1 százalékpont közötti elcsúszásokat feltételeznek. Ugyan az előttünk álló fél év még tartogathat bőven pozitív és negatív meglepetéseket, prudenciális szempontból érdemes minél hamarabb intézkedni, az első lépések ezen a téren meg is történtek áprilisban a 675 milliárd forintnyi beruházás elhalasztásával. Ha az elcsúszás 100–200 milliárd forint körül mozog, az érdemi hátrányok okozása nélkül is kezelhető, akár például az államadósság felvételének időzítésével is.

Nagyobb elcsúszás esetén milyen opciót tartana a legszerencsésebbnek?

Elosztási kérdésekben a Költségvetési Tanács nem foglal állást, ugyanakkor közgazdasági szempontból a legcélszerűbb a kiadási oldal struktúrájában keresni a megoldást, mert ez a következő évi költségvetés számait is kedvezően befolyásolhatja.

A legutóbbi havi adatok javulást mutattak az áfabevételek terén. Számít arra, hogy ez a tendencia fennmarad?

Nagyobb lett a kiszámíthatatlanság a húszas években, világjárvány, energiaársokk, majd háború következtek, ezért a rövid távú adatokat óvatosan kell kezelni. Tavaly a harmadik negyedévben a növekedés megindulásában az elemzők sora a tartós javulás jegyeit látta, aztán végül a német gazdaság gyengélkedése miatt is a negyedik negyedéves adat az egész éves számot negatívan befolyásolta. Idén akár ez épp fordítva is alakulhat. Valóban kulcskérdés a költségvetés szempontjából a fogyasztás növekedése, amihez ugyan a reálbérek emelkedése elvileg megteremtené az alapot, ugyanakkor a fogyasztói bizalom helyreállása lassabb folyamat is lehet. Azok a szerencsés családok, melyek rendelkeznek megtakarításokkal, a jövedelemnövekedés egy részét a megtakarításaik reálértékének visszaépítésére fordítják, a fogyasztásukat csak mérsékeltebben emelik.