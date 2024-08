Perlusz László: a bizalomhiány a legnagyobb probléma a magyar gazdaságban, stabilitás kell!

Üdvözli a VOSZ a kkv-államtitkárság felállítását

„Üdvözöljük a kkv-államtitkárság felállítását, hiszen a vállalatok 95 százaléka is kkv” – mondta a legújabb hírről, mely szerint szeptemberben felállhat az új államtitkárság a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Hozzátette, nagyon sok olyan sajátosságuk van a kkv-knak, például tőkeellátottság vagy termelékenység terén, amelyek miatt érdemes külön kezelni és támogatni őket, mint a nagyvállalatokat, egyébként pont ez tükröződik a Széchenyi-kártya program több mint 20 éves működésében is. Ezért ha még nagyobb, összehangolt figyelmet kap a szektor, azt üdvözlik. Részleteket azonban még nem tudott mondani, mert nem vonták be őket a szervezésbe.

Nem túl biztató kilátások

A növekedéssel kapcsolatban azt mondta: az a baj, hogy folyamatosan lefele korrigálnak a várakozások: az év elején még 3-4 százalékkal indultunk, most már a 2 százaléknak is örülnénk, sőt, „lehet, hogy jóval alatta marad” a növekedés. Emlékeztetett rá, hogy tavaly nagyon hasonló forgatókönyv játszódott le, mindenki abban bízott, hogy sikerül elkerülni a recessziót, aztán tudomásul kellett venni, hogy recesszió van, majd legalább idén növekedünk. Most azonban itt vagyunk, de továbbra sem látni az elrugaszkodást, legfeljebb enyhe növekedés várható.