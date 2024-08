Siemens-vezér: létszám terén nem várható változás, stabil az operációnk

Jeránek Tamás szerint az új megrendelések tekintetében látják, hogy a mérsékelt világgazdasági környezetben mérséklődnek az új beruházások is. A Siemens Zrt. vezérigazgatója a Világgazdaságnak adott interjúban többek között arról beszélt, hogy 2050-re megháromszorozódik az energiaigény, a napelemboom az ipari létesítmények oldaláról is látszódik, és az e-mobilitás terén hatalmas a mozgolódás, miközben a vállalat növekedésének hajtóereje egyértelműen az elektrifikáció trendje. A cégvezető azt is megerősítette, hogy stabil a magyarországi operációjuk, a létszámot illetően tehát nem várható változás.