Tanszeradományok: megkezdődött a nagycsaládosok iskolakezdését segítő gyűjtés

Hetedik éve rendezi meg az Auchan áruházlánc a Nagycsaládosok Országos Egyesületével közösen a jótékonysági tanszeradományok gyűjtését, amelynek keretében arra kérik a vásárlókat, hogy néhány plusztanszerrel segítsék a nagycsaládosokat – hangzott el a sajtótájékoztatón, amelyet annak apropóján szerveztek, hogy csütörtöktől megkezdődött az évek óta sikerrel futó gyűjtés.

Tanszeradományokkal segíthetnek augusztus 25-ig a nagycsaládosoknak az Auchan áruházakban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Meddig tart a tanszeradományok gyűjtése?

Az adományokat augusztus 8–25. között minden üzletükben, vagyis az ország 24 pontján várják az áruházak kijáratánál elhelyezett gyűjtőpontokon. Miként a tájékoztatón elhangzott, a gyűjtés lezárultát követően a nagycsaládokosok szervezete ebből állít össze adománycsomagokat és oszt szét, a legrászorultabb családok igényei szerint. A cél, hogy segítséget nyújtson azokban a családokban, ahol a több iskoláskorú gyerek tanévkezdése megoldhatatlan gondot jelent.

Tavaly az akció keretében 3000 családnak segítettek, összesen 10 200 gyermek kapott adománycsomagot

– jelezte a nagycsaládosokat tömörítő szervezet.

Mivel várja a tanszervásárlókat idén az Auchan?

A piacon egyedülállóan széles tanszerválasztékkal, mintegy 2200 iskolaszerrel készülnek a szezonra, amellyel egészen szeptember közepéig várják a vásárlókat, akiknek jó hír, hogy a tanszerek átlagárai nem lettek magasabbak, sőt a papíráruk talán valamivel még olcsóbbak is, mint tavaly.

Egy kisiskolásoknak szóló kezdő csomag, amelynek a szokásos füzetek, festékek, zsírkréta, körző és hegyező mellett egy iskolatáska is a része, már 5 ezer forint alatt is megúszható.

A tanszerkínálatban idén is szerepelnek a nagyobb márkák termékei, valamint a jó ár-érték arányú, de emellett minőségben is megfelelő saját márkás termékek is. A tájékoztatón felhívták a figyelmet arra, hogy az Auchan figyel a környezettudatosságra is, amely egyre erősödő trend lett napjainkra. Az áruházlánc ezért olyan iskolaszereket is árul, amelyek csomagolás nélkül kerülnek ki a polcokra.

Varga-Futó Ildikó, az Auchan stratégiai és ESG igazgatója arról számolt be, hogy az elmúlt napokra már érezhetően megnőtt a tanszervásárlók száma, amely augusztus 20-a után csúcsosodik ki és tart egészen az első, szeptemberi szülőértekezletig, amikor még kiegészítik a megvásárolt tanszereket a szükséges felszerelésekkel.