Küszöbön az újabb bérrobbanás Magyarországon: kiszámoltuk, hogy mekkora lesz a nettó fizetés 2025-ben

Továbbra is erőteljes lehet a bérkiáramlás a magyar gazdaságban, a fizetések két számjegyű növekedésének ugyanis erős támaszt adhat a várható minimálbér-emelés. Mint korábban több ízben beszámoltunk róla , a 2016-os megállapodás mintájára a vállalkozók és a szakszervezetek között újabb többéves bérmegállapodás van kilátásban, ami a következő időszak bérdinamikáját nagyban meghatározhatja. Bár a szociális partnerek a tárgyalások ezen szakaszában sohasem szeretnek konkrét összegekről és arányokról beszélni, főleg most, amikor rendszerszinten változtatások várhatók, szinte borítékolható, hogy az idei 15 százalék után 2025-ben is 10 százalék fölött emelkedik a hazai minimálbér.

A garantált bérminimum emelése már egy nehezebb kérdés, hiszen jóval több több munkavállalót és céget érint, mindenesetre a két bérelem várhatóan továbbra is maga előtt tolhatja a teljes bérskálát, közel 2 millió munkavállaló keresetére közvetlenül hatással van. Ez az elmúlt években is rendre két számjegyű átlagkereset-növekedést eredményezett, amire a jelenlegi tendenciák alapján komoly esély mutatkozik.

Csökkenhet a bérdinamika, de még így is gyors maradhat

A legutóbb 13,3 százalékkal nőttek a bruttó átlagkeresetek, ami ugyan az idei év legalacsonyabb értéke, de így is felülmúlt minden korábbi várakozást. Tavaly év végén a kormány, a jegybank és az elemzők is egy számjegyű bérnövekedési ütemet jósoltak, ehhez képest okozott meglepetést a májusban majdnem 15 százalékos dérdinamika. Ez biztosan sokáig nem tartható fenn, erről maga Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is többször beszélt, jelenleg még mindig 9 százalékkal nőnek reálbérek, ami hosszabb távon a gazdaság számára nem egészséges. Ezért nagyobb realitása van egy 9–10 százalék közötti ütemnek.

Küszöbön az újabb bérrobbanás Magyarországon – kiszámoltuk, hogy mekkora lehet a fizetése jövőre / Fotó: Lang Róbert

Rögtön hozzátesszük, nagyon nehéz pontos becslést adni a várható dinamikáról, hiszen éven belül is óriási kilengéseket tapasztalni: míg például az év első két hónapjában még nem látható megugrás, általában a piaci szférában csak márciusban történik meg a béremelés, amelyet a tavaszi hónapokban sokszor megfejelnek bizonyos szektorokban különböző bónuszokkal. A nyáron némileg lassul a bérkiáramlás, hogy aztán az év utolsó két hónapjában az év végi jutalmak tornázzák fel a hazai kereseteket.