Nagy Márton: egyenlő viszonyokat kell teremteni

Beszélt arról, hogy mekkora kihívást jelentenek az órásplatformok Európa-szerte. Mint ismert, a Temuval és más kínai webshopokkal kapcsolatban jelenleg is több vizsgálat folyik az unióban, és felmerült a vámmentesség eltörlése is. Az Európai Bizottság a 150 euró alatti értékű áruk vámmentességének eltörlését javasolta, amelyet szakmai szervezetek is támogatnak. A magyar államnak is komoly vámbevétel-kiesést okoz, hogy a nálunk megvásárolt árut nem itthon vámolják – tette hozzá.

Jelenleg több mint 100 milliárd forint hiányzik a magyar költségvetésből azért, mert a vámot és az adót nem fizetik be, márpedig az adózás mindenkire egyformán vonatkozik

– jelentette ki Nagy Márton, aki szerint ez az adóelkerülés minden uniós országot sújt, bár az EU nem foglalkozik ennek megoldásával. „Nem kizárt, hogy először Magyarországon kell ez ügyben lépnünk, de tennünk kell valamit. Ne azért legyen olcsó valami, mert nem fizetik be az adót” – hangsúlyozta a szakmai konferencián, ahol a résztvevők olyan kiemelt témákat vitattak meg, mint a digitalizáció és a fogyasztóvédelem alapvető kapcsolata, az online térben lefolytatott vásárlások kockázatai és a fiatalok edukációjának kérdésköre. A résztvevők ezen felül a témakör pszichológiai vetületeibe is bepillantást nyerhettek.