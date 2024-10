Jön az év legvadabb időszaka, amikor a mentőkre is szükség lehet

Fejenként negyvenezer forintnál kevesebből nehéz kihozni a céges karácsonyt idén, de van olyan vállalat is, amelynek gigapartiján 600 meghívott vesz részt, és a költségek személyenként 100 ezer forintra rúgnak. A legnépszerűbb decemberi időpontokra már most is alig lehet nagy befogadóképességű szabad rendezvényhelyszínt találni Budapesten. Az ünnepi rendezvényt tervező cégek tizede csak vacsorát ad, de nagy többségük fergeteges táncos bulit tervez.