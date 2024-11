Nagy lehetőség Magyarország számára Trump – erősödhet a gazdasági együttműködése

Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kiemelte, az amerikai befektetői közösség az egyik legjelentősebb Magyarországon, és komoly kifektetési stratégia is van. Hozzátette: fontos pénzügyi és katonai együttműködések lehetnek az Egyesült Államokkal. Példaként megemlítette, hogy a demokraták megszüntették hazánk és Amerika között a kettős adóztatási egyezményt, amelyet most helyre lehet állítani, és a vízumkérdésekben is vannak olyan ügyek, amelyeket rendezni lehet.

Orbán Viktor és Donald Trump: ez a barátság nem ma kezdődött / Fotó: AFP

Úgy véli, Donald Trump „igaz amerikai karakter”, amerikai érdekekben gondolkodik – úgy, hogy miként lehet a világban olyan megállapodásokat létrehozni, amelyek mind az Egyesült Államoknak, mind a tárgyalópartnereknek megfelelnek. Ráadásul jó a víziója, és jó véleménye van Magyarországról.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Trump elnökválasztási győzelme közvetett módon is pozitív hatással lehet a magyar gazdaságra, ha el tudná kerülni az orosz-ukrán háború eszkalációját és el tudná érni a háború lezárását.

A tűzszünetről szólva úgy fogalmazott, az is lehetséges, hogy váratlan módon gyorsan „tető alá” lehetne hozni, ha Donald Trump és a körülötte lévő adminisztráció helyreállítja a kommunikációs csatornákat, és kapcsolatba lépnek a szövetségeseikkel, illetve az orosz vezetéssel. A nemzetközi statisztikák szerint legalább három tűzszünet van a békekötés előtt, és akár több évig is eltarthatnak a tárgyalások.

Fókuszban az európai versenyképesség

A műsor témája volt az EU-elnökség is, amelyről Orbán Balázs elmondta, arról szól, hogy

mi magunk akarjuk naggyá tenni Európát.

Olyan döntéseket kell hozni, amelyek javíthatják az európai versenyképességet, az európai emberek problémáinak megoldásáról szólnak, és a békét szorgalmazzák – tette hozzá.

Kiemelte: ehhez közelebb kerültek a múlt héten Budapesten az EU-csúcson. Mint mondta, a miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2024 végére a világ a választási szuperév miatt át fog alakulni, és erre minél előbb fel kell készülni.