Nagyot újít a magyar takarítóóriás

Előnyök sorát várja a létesítmények üzemeltetésével foglalkozó B+N Referencia Zrt. attól, hogy munkája során ezentúl a Magyar Piszke Papír Kft. által gyártott, saját márkás papírtermékeket használja. A saját márkás termékek gyártásában részt vesznek a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai is, sokuknak ez az első igazi megmérettetés a munka világában.

Logisztikai előnyöket is ígér a saját márkás termék használata / Fotó: B+N

A gyárból rögtön a célba jut az áru

A B+N az új higiéniai termékeket először magyarországi munkája során veti be, majd várhatóan a külföldi leányvállalatainál is. A termékcsalád egybek mellett abban különbözik számos riválisától, hogy megszerezte a Forest Stewardship Council (Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) környezetvédelmi tanúsítványát – ismertették a B+N tájékoztatóján a cég közleménye szerint. Emögött például az áll, hogy a gyártás során

optimalizálják a vízfelhasználást,

minimalizálják a veszélyes anyagokat,

a megoldások pedig biztonságosak a környezetre és a cég munkatársaira nézve is

– sorolta Kriska Dániel, a B+N Referencia osztályvezetője. A terméken lévő színkódok és piktogramok segítik a termékek könnyű beazonosíthatóságát. Munkája során a B+N ökocímkés tisztítószereket használ, tervei szerint hamarosan ezekből is saját márkásat.

Az új papírtermékcsalád használatával a B+N

optimalizálja az ellátási láncait, mert a gyártó közvetlenül a felhasználási helyre szállít,

kevésbé függ a beszállítóitól,

és egységes, magas minőséget nyújt a létesítményüzemeltetés területén.

Már zajlik a cégnél a környezetkímélő takarítási szolgáltatás tanúsítása.

A saját márkás termék egyúttal kisebb karbonlábnyomot ígér

A B+N és a Magyar Piszke Papír másfél éve dolgozik együtt az épülethigiénia területén. A lábatlani központú cég csomagolásai között van fóliamentes és 100 százalékban újrahasznosított kartonból készült termék is. A kft. a B+N számára a termékcsaládot három hónap alatt fejlesztette ki. Mivel e család tagjai tömörebbek más hasonló termékeknél, kisebb helyet is foglalnak el, ami kisebb logisztikai költséget is jelent – erre Bodrogai Ferenc, a Magyar Piszke Papír tulajdonosa és ügyvezetője mutatott rá.

Mindez azért fontos, mert az ingatlanüzemeltetés karbonlábnyomának jelentős része a hulladékgazdálkodáshoz, a víz- és energiafelhasználáshoz kapcsolódik – emelte ki Balásfalvi-Kiss András, a Grant Thornton Hungary ESG-szakértője.

Kilenc országban tart rendet a B+N

Az 1993-ban alapított, magyar tulajdonú B+N Referencia Zrt. Magyarország vezető teljes körű létesítményüzemeltetője. Több mint 15 ezer hazai munkavállalójával egyike a három legnagyobb magyarországi munkáltatónak. Az országban központi raktárbázisa, országos és régiós logisztikai rendszere van. A világ 9 országában, 28 ezer munkavállalóval működik.