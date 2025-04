Nem elég a német gigacsomag a vámháború ellensúlyozására az európai gazdaságban

Az infrastruktúra-fejlesztésre szánt német gigacsomag fel fogja pörgetni Európa gazdasági növekedése ütemét a következő években – de nem annyira, hogy ellensúlyozza az amerikai vámok visszahúzó hatását, állítja Alfred Kammer, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai osztályának igazgatója.

Az EKB következő kamatdöntésénél az infláció mellett Európa gazdasági növekedése is mérlegre kerül / Fotó: AFP

Az IMF a múlt héten a globálissal együtt megvágta az eurózóna növekedési kilátásait is Donald Trump amerikai elnök volatilis vámpolitikája miatt. A szervezet arra számít, hogy az eurózóna gazdasága a következő két évben a korábban jelzettnél 0,2 százalékponttal kisebb mértékben,

2025-ben 0,8 százalékkal,

20226-ban 1,2 százalékkal

bővül majd.

„Inkább a vámok és a kereskedelmi feszültségek hatnak a kilátásokra, mint a német költségvetési kiadások” – nyilatkozta Kammer a CNBC-nek. „Jelentősen lassítja majd Európa fejlett gazdaságait, a feltörekvő euróövezeti országokat pedig még inkább” – tette hozzá.

Európa gazdasági növekedése számára kockázat a vámháború

A német adósságküszöb és a védelmi kiadások megemelése, valamint az 500 milliárd eurós infrastrukturális alap közgazdászok szerint potenciálisan korszakalkotó lépés az euróövezet legnagyobb, jelenleg éppen gyengélkedő gazdasága számára.

A gigantikus kiadásnövelő csomagot március 18-án szavazta meg a Bundestag, és a szomszédos országok is szeretnének részesülni belőle. Az optimizmust azonban lelohasztotta a vámháború. Az Európai Központi Bank (EKB) is arra számít, hogy a tarifák rontják a növekedési kilátásokat, bár tovább lassíthatják az inflációt, amely már így is a jó irányba halad.

A német infrastruktúra-fejlesztési programból a szomszédok is szeretnének részesülni / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kammer szerint

az EKB-nak a növekedési kockázatok ellenére az idén még egyszer kamatot kellene csökkentenie,

méghozzá negyed százalékponttal. Ez tavaly június óta hétszer történt meg, az április döntés nyomán 2,25 százalék lett az alapkamat.

Egy kamatcsökkentés még benne van a pakliban

„Nagyon világos a javaslatunk az EKB számára. Amit eddig láttunk, az hatalmas siker a dezinflációs erőfeszítésekben. A monetáris politika működött, így arra számítunk, hogy 2025 második felében tartósan elérjük a két százalékos inflációs célt” – fogalmazott mondta Kammer.