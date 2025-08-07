Lecsapott a GVH az amerikai óriáscégre: átverhette a magyarokat – ha igaz, nem ússza meg

Nem megfelelően tájékoztatja és ezzel megtévesztheti a magyar felhasználókat az Airbnb. A Gazdasági Versenyhivatal ezért versenyfelügyeleti eljárást indított az online szállásfoglalási platformot üzemeltető, Írországban bejegyzett céggel szemben – közölte a versenyhatóság csütörtökön.

Az Airbnb megtévesztheti a szállásfoglalókat, a GVH eljárást indított ellene / Fotó: worldwide_stock - stock.adobe.co / CBRE Magyarország

Az Airbnb online szálláshely-közvetítő platformján keresztül szálláshelyeket lehet kiadni és lefoglalni. A céget 2008 augusztusában a kaliforniai San Franciscóban alapították. Az oldal aktuálisan több mint 2 millió hirdetéssel rendelkezik a világ 191 országának 34 ezer városában. Magyarországon a 2010-es évek elején kezdte meg a tevékenységét, a magyar nyelvű honlapjának látogatottsága pedig április és június közötti időszakban átlagosan meghaladta a havi 500 ezret.

A versenyfelügyeleti eljárást az indokolja, hogy a GVH észrevette, hogy

az Airbnb Ireland honlapján, illetve a mobilalkalmazásában elérhető szabályzatai, valamint egyéb felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek és széttöredezettek, ellentmondásosak, illetve egyes esetekben csak angol nyelven érhetőek el.

Így a cég valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően tájékoztatja a fogyasztókat a szolgáltatására vonatkozó feltételekről, különös tekintettel a szállásfoglalási kérésre, illetve a pénzvisszatérítésre.

Az Airbnb vélhetően megtéveszti a fogyasztókat

A GVH észlelte továbbá azt is, hogy az Airbnb Ireland a honlapján és a mobilalkalmazásában valószínűsíthetően elmulasztja a szolgáltatás azon lényeges jellemzőjének megjelenítését, hogy az egyes szállások más platformokon, vagy akár a szállásokat hirdetők saját online felületein is lefoglalthatóak, így a GVH szerint a cég a fogyasztók számára jelentős információt hallgat el.

Mindezekkel az Airbnb Ireland vélhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, illetve valószínűsíthetően megtéveszti a fogyasztókat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.