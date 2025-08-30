Deviza
20250417_vasut_025_VZ vasúti egyes kocsi vasúti árufuvarozás
Építési és Közlekedési Minisztérium
déli körvasút
gubacsi út
vasútfejlesztés

Az elmúlt száz év legnagyobb vasútfejlesztése: már épül a negyedik híd Budapesten – fotókon, ahogy megérkeznek az acélszörnyek

A beruházás Budapest elmúlt száz évének legnagyobb vasútfejlesztése, amely nemcsak a közlekedést alakítja át, hanem új zöldfolyosót is teremt a fővárosban. A Déli Körvasút II. ütemében megkezdődött a Gubacsi út feletti acélhidak elemeinek szállítása és szerelése.
VG
2025.08.30., 10:44

A Déli Körvasút építése újabb látványos szakaszhoz érkezett: a Gubacsi útnál már a munkaterületen vannak azok az acélszerkezetek, amelyekből a közúti-vasúti különszintű keresztezés két új hídja készül majd. Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint ezzel a projekt a leglátványosabb részébe fordul, hiszen a következő hónapokban a fővárosban közlekedők is testközelből érzékelhetik a változást.

20250417_vasut_025_VZ vasúti egyes kocsi vasúti árufuvarozás déli körvasút
A Déli Körvasút II. ütemében megkezdődött a Gubacsi út feletti acélhidak elemeinek szállítása és szerelése / Fotó: Vémi Zoltán

A beruházás az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz keretében, uniós és hazai forrásból valósul meg. Nem véletlenül került a „Pillér” projektek közé: 

a Kelenföld és Ferencváros közötti vasútvonal kapacitásbővítése stratégiai jelentőségű az agglomerációs közlekedés szempontjából.

A Gubacsi útnál két acélhíd épül: a tíz elemből összeálló G1 és a négy részből készülő G3. A több mint kétszáz tonnás daruval már a helyükre emelték az első elemeket, a teljes szerelés és hegesztés hónapokig tart majd. A tervek szerint mindkét híd betolása 2025 őszén várható. A folyamat különlegessége, hogy a hidak mozgatásához előre megépített tolópályák és ideiglenes tartószerkezetek segítik majd a szakembereket.

Ez nem pusztán vasúti projekt, hanem komplex városfejlesztési beruházás. A vonal háromról négy vágányra bővítése, valamint az új megállók – Közvágóhíd és Nádorkert – megépítése jelentősen növeli a vasút elővárosi teljesítőképességét. A zajcsökkentő megoldások és a korszerű infrastruktúra révén a környéken élők mindennapjait is javítja a fejlesztés.

Óriási zöldfejlesztésekkel jár a Déli Körvasút építése

Az építkezés egyik kevésbé látványos, de hosszú távon meghatározó eleme a zöldfelületek kialakítása. A tervek szerint a Duna és a budai hegyek között új, összefüggő zöldfolyosó jön létre, amely egyszerre javítja a levegő minőségét és enyhíti a belvárosi hőterhelést. Ez a környezeti hatás legalább akkora jelentőségű, mint maga a közlekedési fejlesztés.

A kormányzati várakozások szerint a Déli Körvasút révén a vasút a dél-budapesti agglomeráció és a főváros közötti közlekedésben gyors, kényelmes és fenntartható alternatívát kínálhat. Ha beválnak a számítások, az új szakasz hozzájárulhat a közúti forgalom csökkentéséhez is, ami érezhetően enyhítheti a belváros dugóit és légszennyezettségét.

Beruházások: meghosszabbított fonódó villamos, új pesti híd, folytatódó Déli Körvasút – kolosszális projektek ideje jön

Harmadik ütemben folytatódik a Déli Körvasút építése és a környezetrendezés, meghosszabbítják a fonódó villamoshálózatot a Budafoki útig, új hidat építenek az elavult Gubacsi helyett, gigantikus vasúti pályakorszerűsítés kezdődik országosan – derül ki a következő tíz év tervezett beruházásait tartalmazó kormányhatározatból. A több mint hetvenoldalas dokumentumot átfésülve kitűnik, a legfontosabb fejlesztési célok összegszerűen a vasúttal és a közúthálózattal kapcsolatosak.

 

