Dől a pénz az élelmiszer-feldolgozásba: újabb húszmilliárdos pályázatot írnak ki

A tavaly meghirdetett 150 plusz 50 milliárd forintos pályázatok után újabb 20 milliárd forint támogatásra írnak ki pályázatot a KAP Stratégiai Terv keretében. A pályázat – amelynek tervezetét társadalmi vitára bocsátották – célja a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutás elősegítése, az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése és a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések generálása. Az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése magában foglalhatja a vállalkozások energia-önellátásának növelését, illetve energiafüggőségük csökkentését, egyenként maximum 100 millió forint támogatási határig.
A támogatásból kollektív beruházás is megvalósítható, így
is pályázhatnak. A támogatási kérelmeket két szakaszban, október 16. és október 29., valamint október 30. és november 12. között lehet benyújtani.
A pályázat támogatja a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztéseket célzó beruházásokat. Így a támogatott projektek keretében lehetőség van olyan gépek, eszközök és technológiai rendszerek beszerzésére, amelyek a termeléshez, illetve az élelmiszeripari tevékenységhez, a termékek minőségéhez és a logisztikához kapcsolódnak.
Alapvető cél – ami a korábbi kiírásokat is motiválta –, hogy a magyar gazdálkodók által megtermelt alapanyagokat minél nagyobb arányban dolgozzák fel belföldön.
Mint ismert, a KAP stratégiai terv keretei között összesen 200 milliárd forint keretösszeggel, két pályázati felhívás jelent meg tavaly a feldolgozóüzemek fejlesztéseinek támogatására. A „nagy élip” névvel illetett, a nagyobb, komplex projekteket támogató Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása című felhívást 150, míg a szakmabeliek által „kis élipként” emlegetett, kisebb léptékű beruházásokra fókuszáló Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című kiírást 50 milliárd forint forráskerettel hirdették meg. A komplex fejlesztési támogatási jogcímre a 150 milliárdos keretet alaposan túligényelték: a 708,5 milliárd forintos igény érkezett.
Az agrártárca vezetői ugyanakkor többször kinyilvánították, hogy átcsoportosításokkal a lehető legtöbb pályázatnak igyekeznek zöld utat adni, vagyis a 150 milliárdnál több támogatás jut a nyertes pályázatokra.
Emiatt – illetve a szintén túligényelt állattartó telepi fejlesztések miatt – elhalasztották például a precíziós mezőgazdasági gépek pályázatának eredetileg idénre tervezett meghirdetését.
Átcsoportosítás a pályázati pénzeknél: pofon az agrárgéppiacnak
Az idénre beharangozott precíziós pályázat elhalasztása átírja sok növénytermesztő gépbeszerzési terveit, és mintegy százmilliárd forintos támogatás reményét vette el tőlük. A gépkereskedők szerint a fejlesztésekre nagy szükség van a növénytermesztésben is, és segíthetne a helyzeten, a mezőgazdasági gépek beszerzéséhez kamattámogatást tudnának igénybe venni a gazdálkodók.
Az őszre tervezett, 20 milliárd forint keretösszegű pályázatot a piaci szereplők a „kis élip” folytatásának tekintik, bár attól néémileg különbözik, hiszen
Az is különbség, hogy az újabb kiírás tervezetében nem szerepel a borászati, illetve a takarmány-előállító üzemek fejlesztése, létesítése mint támogatható cél.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.