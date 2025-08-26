Dől a pénz az élelmiszer-feldolgozásba: újabb húszmilliárdos pályázatot írnak ki

A tavaly meghirdetett 150 plusz 50 milliárd forintos pályázatok után újabb 20 milliárd forint támogatásra írnak ki pályázatot a KAP Stratégiai Terv keretében. A pályázat – amelynek tervezetét társadalmi vitára bocsátották – célja a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutás elősegítése, az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése és a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések generálása. Az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése magában foglalhatja a vállalkozások energia-önellátásának növelését, illetve energiafüggőségük csökkentését, egyenként maximum 100 millió forint támogatási határig.

Az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése több innovatív terméket és bővülő exportot hozhat / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A támogatásból kollektív beruházás is megvalósítható, így

termelői csoportok,

termelői szervezetek,

termelői integrációs szervezetek,

mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek, valamint

szociális szövetkezetek

is pályázhatnak. A támogatási kérelmeket két szakaszban, október 16. és október 29., valamint október 30. és november 12. között lehet benyújtani.

Folytatódik az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése

A pályázat támogatja a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztéseket célzó beruházásokat. Így a támogatott projektek keretében lehetőség van olyan gépek, eszközök és technológiai rendszerek beszerzésére, amelyek a termeléshez, illetve az élelmiszeripari tevékenységhez, a termékek minőségéhez és a logisztikához kapcsolódnak.

Alapvető cél – ami a korábbi kiírásokat is motiválta –, hogy a magyar gazdálkodók által megtermelt alapanyagokat minél nagyobb arányban dolgozzák fel belföldön.

Mint ismert, a KAP stratégiai terv keretei között összesen 200 milliárd forint keretösszeggel, két pályázati felhívás jelent meg tavaly a feldolgozóüzemek fejlesztéseinek támogatására. A „nagy élip” névvel illetett, a nagyobb, komplex projekteket támogató Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása című felhívást 150, míg a szakmabeliek által „kis élipként” emlegetett, kisebb léptékű beruházásokra fókuszáló Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című kiírást 50 milliárd forint forráskerettel hirdették meg. A komplex fejlesztési támogatási jogcímre a 150 milliárdos keretet alaposan túligényelték: a 708,5 milliárd forintos igény érkezett.

Az agrártárca vezetői ugyanakkor többször kinyilvánították, hogy átcsoportosításokkal a lehető legtöbb pályázatnak igyekeznek zöld utat adni, vagyis a 150 milliárdnál több támogatás jut a nyertes pályázatokra.

A kisebb léptékű beruházások terepe ez a pályázat

Emiatt – illetve a szintén túligényelt állattartó telepi fejlesztések miatt – elhalasztották például a precíziós mezőgazdasági gépek pályázatának eredetileg idénre tervezett meghirdetését.

Az őszre tervezett, 20 milliárd forint keretösszegű pályázatot a piaci szereplők a „kis élip” folytatásának tekintik, bár attól néémileg különbözik, hiszen

szélesebb a jogosultak köre,

200 millió helyett 100 millió forint a támogatás maximuma,

rugalmasabb az előleg igénybevételének lehetősége.

Az is különbség, hogy az újabb kiírás tervezetében nem szerepel a borászati, illetve a takarmány-előállító üzemek fejlesztése, létesítése mint támogatható cél.



