Tovább pörög a foglalkoztatottság, de van egy érdekes mutató – reagált az NGM

Fontos adatokat közölt csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. 4 millió 712 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma júliusban, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékot tett ki. A friss adatra a Nemzetgazdasági Minisztérium is reagált.
VG
2025.08.28, 08:30
Frissítve: 2025.08.28, 09:18

Magyarországon 2025 júliusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 712 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtöki gyorstájékoztatója szerint.

Minimálisan mérséklődött júliusban a foglalkoztatottság / Fotó: AFP

A friss adat minimális változás az előző hónaphoz képest, júniusban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 679 ezer volt. A munkanélküliek száma 212 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék.

A 2025. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 681 ezer fő volt, 30 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 477 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében a létszám lényegében nem változott, 2 millió 203 ezer főt tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 506 ezer fő dolgozott, ami 41 ezerrel maradt el az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt az elmúlt három hónapban.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt.2 Ez az érték a férfiak esetében 79,1 százalékot, a nők körében pedig 71,4 százalékot mutatott.

A foglalkoztatottság csökken, a munkanélküliség nem változott

A 2025. május–júliusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek száma 212 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt.

  • A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 100 ezer főt tett ki.
  • A ráta mindkét nem esetében 4,3 százalék volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év május és július közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,5 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. július végén az egy évvel korábbihoz képest 1,4 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött.

Megszólalt a szaktárca a munkaerőpiaci adatok kapcsán

Még soha nem mértek ilyen magas foglalkoztatási rátát Magyarországon, mint idén júliusban, a 75,8 százalékos érték a rendszerváltás óta az eddigi legmagasabb foglalkoztatási arány, ami jól jelzi a hazai munkaerőpiac válságállóságát – írta csütörtök reggeli közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A szaktárca szerint a magas foglalkoztatottság a magyar gazdaság egyik alappillére, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest már 1 millióval többen dolgoznak, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Hozzátették, hogy az álláspontjuk szerint az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt, veszélyezteti a magyarországi ipart és a munkahelyeket. Az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása során a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyalásokat folyatatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket a magyar vállalkozásokat és a munkavállalókat.

Ezek a folyamatok állnak a változások mögött az elemzők szerint

A csökkenés főként a gyermekgondozás miatt tartósan távollevők létszámának mérséklődéséhez kötődött, akiket az uniós módszertan a foglalkoztatottak között számol el – írta kommentárjában az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ szenior elemzője. Horváth Diána szerint kismértékben, 2,1 ezer fővel mérséklődött a külföldi telephelyen dolgozók létszáma is. Ellenben nőtt a közfoglalkoztatotti létszám éves alapon a háromhavi mozgóátlag alapján, így a programban 68,8 ezren vettek részt. Ez érdemben elmarad a 2016-os 200 ezret meghaladó csúcsértékektől, de a koronavírus-járvány idején látott értékektől is.

Az elemző úgy látja, hogy a júliusi havi pozitív korrekció kedvező elmozdulás, azonban a kockázati tényezők továbbra is fennállnak. Várakozásaik szerint a munkaerőpiacon idén nem várható érdemi változás, a vállalkozások körében tapasztalható óvatosság enyhüléséhez szükség van a növekedés beindulására, a külső környezet helyreállására. Ezen folyamatok hosszabb távon járnak majd a foglalkoztatás bővülésével. Előrejelzésük alapján a foglalkoztatottak létszáma az év hátralévő részében 4,7 millió fő körül alakulhat majd, míg a munkanélküliségi ráta 4 százalék felett maradhat. Jövőre, a növekedés erősödésével, következhet be emelkedés a foglalkoztatottak és mérséklődés a munkanélküliek számában.

