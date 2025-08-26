Fontos bejelentést tett a Foxpost – sok ezer felhasználót érint

Fontos változásra kell felkészülniük a Foxpost felhasználóinak; a cég közleménye szerint ugyanis a Foxpost és a Packeta összeolvadásának köszönhetően egy vadonatúj mobilapp érkezik 2026 első felében. Addig is a Foxpost minden szolgáltatása zavartalanul a rendelkezésre áll a webes felületükön.

Foxpost-automata / Fotó: Shutterstock

A Foxpost új befektetője a Packetát is birtokló csoport lett

A két cég egyesülésével Magyarország legnagyobb csomagautomata-hálózata jöhet létre. A közeljövőben több mint 2700 csomagautomata és 1800 csomagátvételi pont lesz elérhető.

