Fontos bejelentést tett a Foxpost – sok ezer felhasználót érint

Fontos változásra kell felkészülniük a Foxpost felhasználóinak; a cég közleménye szerint ugyanis a Foxpost és a Packeta összeolvadásának köszönhetően egy vadonatúj mobilapp érkezik 2026 első felében. Addig is a Foxpost minden szolgáltatása zavartalanul a rendelkezésre áll a webes felületükön.
A két cég egyesülésével Magyarország legnagyobb csomagautomata-hálózata jöhet létre. A közeljövőben több mint 2700 csomagautomata és 1800 csomagátvételi pont lesz elérhető.
További részletek az Origo oldalán olvashatók!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.