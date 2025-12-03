Munkakeresők figyelem— kiderült, hogy melyik az év leggondoskodóbb munkahelye: váratlan eredmény született

Ünnepélyes eredményhirdetéssel és díjátadóval zárult az Év Gondoskodó Munkahelye 2025 címért folytatott verseny, melyet ezúttal is a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány szervezett meg a Prémium Egészségpénztár és a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár támogatásával. Az elismerést idén is azok a munkahelyek érdemelték ki, amelyek példamutató kezdeményezéseikkel járulnak hozzá a munkavállalói jóllét, elégedettség és lojalitás erősítéséhez — közölte a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány.

Az év gondoskodó munkahelye gála díjazottjai 2025-ben / Forrás: Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány

A nevezéseket olyan cégektől várták a szervezők, ahol a mindennapi működés szerves része az egészség- vagy nyugdíjcélú juttatások rendszere, valamint az öngondoskodás fontosságát hangsúlyozó munkáltatói edukáció.

KKV és nagyvállalati gála

A kkv-kategória első helyezettje a Novartis Hungária Kft. lett, a nagyvállalati kategória élén a HungaroControl Zrt. végzett, míg a nagyvállalat Plusz kategória legjobbjának a Hydro Extrusion Hungary Kft. bizonyult. Két különdíjat is odaítélt a szakmai zsűri: a kiemelkedő egészségmegőrzésért járó elismerést a LIDL Magyarország érdemelte ki, míg a BAT Pécsi Dohánygyár a szerteágazó gondoskodásért kapott díjat.

Pataki Tímea, a Prémium Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és a zsűri elnöke kiemelte:

Egyre több cég ismeri fel, hogy a hosszú távú, stabil működés alapfeltétele a munkatársak jólléte és biztonságérzete.

"Ahol a dolgozók érzik a törődést, ott nagyobb az elégedettség, az elköteleződés és a teljesítmény is. A díj célja éppen ezért az, hogy láthatóvá tegye és elismerje a legjobb gyakorlatokat, valamint inspirációt adjon azoknak a cégeknek, amelyek még az út elején járnak a gondoskodó vállalati kultúra kiépítésében. A munkavállalók jóllétébe fektetni nem költség, hanem befektetés a jövőbe, a gondoskodás pedig immár túlmutat a juttatásokon: a rugalmas munkavégzés, a családbarát megoldások, a mentális egészség támogatása és a közösségépítés mind-mind olyan értékek, amelyek a fenntartható vállalati működés alapját adják." — fogalmazott a zsűri elnöke.