Újabb brutális dróncsapást mért Oroszország Ukrajnára, halálos áldozatok is vannak

Az orosz hadsereg 111 csapásmérő, valamint álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen szerdára virradóra, minden negyedik támadóeszköz célba talált, a csapásoknak halálos áldozataik is vannak, valamint infrastrukturális és energetikai objektumokban keletkeztek károk – közölte az ukrán légvédelem és megyei kormányzók.

Folyik a háború: újabb brutális dróncsapás érte Ukrajnát / Fotó: Hans Lucas via AFP

A légvédelem 83 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített, 13 helyszínen 27 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján.

Az infrastruktúrát és a háztartásokat a legsúlyosabban Dnyipropetrovszk, Zaporizzsja, Harkiv és Odessza megyékben érintette a csapás, amelynek civil áldozatai is vannak

– áll a közleményben.

Éjszaka az orosz hadsereg drónokkal támadta meg a Dnyipropetrovszk megyei Ternivka városát, két ember meghalt, hárman pedig megsebesültek – közölte az Unian hírügynökség Vladiszlav Hajvanenko megbízott katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán. A támadás következtében tűz keletkezett, egy családi ház részben megsemmisült, hat másikban károk keletkeztek, garázsok és gépjárművek is megrongálódtak – fűzte hozzá Hajvanenko.

December 3-án éjjel Odessza közelében egy dróncsapás következtében tűz ütött ki az egyik energetikai infrastrukturális létesítményben, egy dolgozó súlyosan megsebesült, a berendezésekben komoly károk keletkeztek – közölte Oleh Kiper katonai kormányzó a Telegramon.

A bűnüldöző szervek rögzítették az Oroszországi Föderáció újabb bűncselekményét Odessza megye polgári lakossága ellen

– tette hozzá bejegyzésében.