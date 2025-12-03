Több száz munkahelyet szüntet meg az RTL: „Az intézkedések feltétlenül szükségesek”

Az RTL Németország hétfőn tájékoztatta több mint 7500 fős állományát, hogy a vállalatcsoport összesen 600 pozíciót számol fel – íra a Bild. A vezetőség aznap délelőtt részletesen ismertette, miért tartja szükségesnek a vállalati struktúra „jövőbiztos” átalakítását, amelyet a lineáris televíziós reklámpiac tartós gyengélkedése indokol.

Az RTL szerint a létszámleépítést végkielégítésekkel, fokozatos nyugdíjazással és vállalati támogatással tervezik végrehajtani / Fotó: ANP via AFP

A reklámbevételek 2019 óta több mint 20 százalékkal estek vissza, miközben az RTL jelentős összegeket fordított saját streamingplatformja, az RTL+ fejlesztésére. A fizető előfizetők száma látványosan, 800 ezerről 6,6 millióra emelkedett öt év alatt, és a vállalat bízik abban, hogy a szolgáltatás 2026-ban nyereségbe fordulhat.

Stephan Schmitter vezérigazgató szerint a mostani döntés „mélyreható átalakulás”, amelyre szükség van ahhoz, hogy a cég tartósan versenyképes maradjon az erősen átalakuló médiapiacon. Hozzátette:

a létszámleépítést végkielégítésekkel, fokozatos nyugdíjazással és vállalati támogatással tervezik végrehajtani. A tárgyalások január 7-én kezdődnek.

Az RTL a streamingre tesz mindent – a Sky felvásárlása is a stratégia része

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az RTL+ dinamikus növekedése és a Sky németországi érdekeltségeinek tervezett felvásárlása stabil alapot ad a jövőbeni működéshez. A cég célja, hogy

a szórakoztatás,

a hírek

és a sport

területén olyan tartalomportfóliót építsen ki, amely egyaránt kiszolgálja a lineáris tévé és a streaming közönségének igényeit.

A leépítések így nem egyedi döntések, hanem egy szélesebb vállalati átállás részei: a költségstruktúra egyszerűsítésétől a tartalomgyártási folyamatok átszervezéséig.

Feszültség a nagy sztárszerződések miatt – Raab műsora alulteljesít

A Bild értesülései szerint a belső hangulatot tovább rontja, hogy sok munkavállaló elégedetlen a Stefan Raabbal kötött, több millió eurós szerződés miatt. A „Stefan Raab Show” öt héten át mindössze egy számjegyű piaci részesedést ért el, és legutóbb is csak 230 ezer nézőt vonzott – ez 5,5 százalékos közönségarány a kiemelt célcsoportban.

A hírek szerint az RTL egy öt évre szóló, 90 millió eurós produkciós megállapodást írt alá Raabbal, ami eddig nem hozott látványos nézettségi áttörést.

Ez különösen érzékeny téma egy olyan időszakban, amikor a cég több száz munkahely megszüntetésére készül.

Történelmi átrendeződés zajlik a német médiapiacon

A német televíziós szektorban évek óta folyamatosan csökken a lineáris tévénézés időtartama, a reklámpiac pedig egyre inkább a digitális platformok felé tolódik. A mostani létszámleépítés így nemcsak vállalati döntés, hanem egy szélesebb iparági trend látványos tünete: a nagy műsorszolgáltatók mind komoly költségcsökkentésbe és streamingfejlesztésbe kezdtek.