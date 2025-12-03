Kártérítést fizet a római BKV a pocsék szolgáltatásért

Sok kritika éri a római tömegközlekedés minőségét, és nem alaptalanul, az olasz versenyhatóság is vizsgálatot indított a szolgáltatóval szemben. Az ATAC (Azienda per la mobilita di Roma Capitale) most vállalta, hogy hárommillió eurót fordít az utasok kárpótlására a nem megfelelő szolgáltatásért.

Hírhedten problémás a római tömegközlekedés / Fotó: NurPhoto via AFP

A szabályozó hatóság a Reuters tudósítása szerint februárban indította el a vizsgálatot az Atac „feltételezhetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata” miatt.

A kiemelt konkrét problémák között szerepelt

a pontosság hiánya,

a rosszul működő mozgólépcsők és liftek,

valamint az elégtelen biztonsági személyzet a metróállomásokon.

Csak a pénzük töredékét kapják vissza

Bár a kártérítésre fordítandó hárommillió euró első hallásra soknak tűnik, a rossz szolgáltatást elszenvedett utasok csak a pénzük egy részét kapják vissza.

A 2024-es éves bérlettel rendelkezők fejenként 5 eurót kapnak,

a 2021 és 2023 közötti években hasonlóval rendelkezők pedig további 5 eurót. Ez az éves bérletek 250 eurós árának csak a töredéke.

Az Atac emellett egy új mobilalkalmazást is bevezet, amely részleges visszatérítést kínál a felhasználóknak a menetrend szerinti busz-, villamos- vagy metrójáratok 15 percnél hosszabb késése esetén.

A késésért is fizetni fog a cég / Fotó: AFP

Ez a kárpótlás az Il Sole 24 Ore angol nyelvű kiadása szerint 50 eurócent lesz, amelyet az alkalmazáshoz tartozó elektronikus pénztárcába töltenek fel, és jegyvásárlásra lehet fordítani.

Új intézkedésekkel javítják a római tömegközlekedés minőségét

A vállalat emellett ígéretet tett arra is, hogy évi 2,6 millió eurót fordít beruházásra, többek között új alkalmazottak felvételére a metró- és vasútállomásokon, javítja a felhasználóknak szánt információs csatornákat, átláthatóbbá teszi a vállalat hivatalos weboldalán már elérhető szolgáltatásokat, például az útvonaltervezési funkciót, és megfelelőségi programot vezet be a fogyasztói jogokat sértő magatartások nyomon követésére és megelőzésére.

A bejelentést a versenyhatóság tette, az Atac nem kommentálta a közölteket. A jelentések szerint azonban azzal védekezett a szabályozó hatóságnál, hogy a koronavírus-járvány után biztosított uniós forrásoknak és az idei katolikus szentévre való felkészülésre szánt kormányzati finanszírozásnak köszönhetően javult a korábban notóriusan rossz tömegközlekedési helyzet az olasz fővárosban.