A macskák becsipezését már készíti is elő az EU, hiába cáfolná az ellenkezőjével macskaadótervét a Tisza

Hónapokig tartott, most a magyar közvélemény számára is „átmegy”: a macskák kötelező becsipezését is tartalmazó javaslatot fogadott el a nyáron az Európai Parlament Ursula von der Leyen Európai Bizottságának kezdeményezésére, és ez a véglegesítés előtt áll. Ahhoz, hogy „leessen”, az kellett, hogy kiszivárogjon egy kutya- és macskaadót is tartalmazó baloldali megszorítócsomag. Amelynek a képtelenségét a Magyar Péter Tisza Pártja mellett kardoskodók azzal sulykolták, hogy a macskákat nem is tartják nyilván. Legyen kívánságotokra, Brüsszelben erre már előre kitalálták a megoldást.

Fotó: Anadolu via AFP

Kell-e csipezni a macskát, ez önmagában is érdekes vitatéma.

Eltérítene, és erősen ne is menjünk bele, viszont annyit mindenképpen tudni érdemes, miért született a törvényjavaslat. Nem azért, hogy a becsipezett macskákra aztán adót lehessen kivetni – de ugye tudjuk, hogy az ebek bedrótozása se ebből a célból történt. Ami nem akadályozta meg, hogy Európában számos helyen (végigtekintettük ezt is) – tipikusan helyi – adót alapozzanak rá, ha már létezik nyilvántartás.

Aki bevételt szeretne, annak adja magát, hogy szerezzen egy kis bevételt – vagy nem is olyan kicsit, ha végiggondoljuk, hány házikedvencet tartunk – a macskákból is. Különösen, ha kap rá tippet Brüsszelből, hogy alakul a szabályozás.

A Tisza Pártot azzal biztosan nem lehet vádolni, hogy ne kapnának egy-két tippet Brüsszelből, se azzal, hogy ezeknek előszeretettel ellenállnának. A szakértőiknek – akiknek a kiszivárgott csomagot tulajdonítják – azonban ezúttal nem kellett megmozgatniuk minden követ Ursula von der Leyen és Manfred Weber környékén tippért. Az Európai Parlamentben június 19-én Strasbourgban elfogadott javaslat szövege nyilvános, sőt még az is nyomon követhető benne, mit tettek hozzá a képviselők az Európai Bizottság eredeti indítványához.

Macskaadó: ehhez kell a macskacsip is, de nem ezzel az indoklással javasolták

Adót valóban csak arra lehet kivetni, ami nyilvántartható. A macskák becsipezését nem ezért fektette jogszabályba az EP, ha magától értetődően fel is merül ezzel a megadóztatás gondolata a kutyák mintájára. Az Európai Bizottság és az EP is állatjóléti szempontokra, illetve a tisztességes kutya- és macskatenyésztőket sújtó tisztességtelen versenyre hivatkozik.