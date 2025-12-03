A macskák becsipezését már készíti is elő az EU, hiába cáfolná az ellenkezőjével macskaadótervét a Tisza
Hónapokig tartott, most a magyar közvélemény számára is „átmegy”: a macskák kötelező becsipezését is tartalmazó javaslatot fogadott el a nyáron az Európai Parlament Ursula von der Leyen Európai Bizottságának kezdeményezésére, és ez a véglegesítés előtt áll. Ahhoz, hogy „leessen”, az kellett, hogy kiszivárogjon egy kutya- és macskaadót is tartalmazó baloldali megszorítócsomag. Amelynek a képtelenségét a Magyar Péter Tisza Pártja mellett kardoskodók azzal sulykolták, hogy a macskákat nem is tartják nyilván. Legyen kívánságotokra, Brüsszelben erre már előre kitalálták a megoldást.
Kell-e csipezni a macskát, ez önmagában is érdekes vitatéma.
Eltérítene, és erősen ne is menjünk bele, viszont annyit mindenképpen tudni érdemes, miért született a törvényjavaslat. Nem azért, hogy a becsipezett macskákra aztán adót lehessen kivetni – de ugye tudjuk, hogy az ebek bedrótozása se ebből a célból történt. Ami nem akadályozta meg, hogy Európában számos helyen (végigtekintettük ezt is) – tipikusan helyi – adót alapozzanak rá, ha már létezik nyilvántartás.
Aki bevételt szeretne, annak adja magát, hogy szerezzen egy kis bevételt – vagy nem is olyan kicsit, ha végiggondoljuk, hány házikedvencet tartunk – a macskákból is. Különösen, ha kap rá tippet Brüsszelből, hogy alakul a szabályozás.
A Tisza Pártot azzal biztosan nem lehet vádolni, hogy ne kapnának egy-két tippet Brüsszelből, se azzal, hogy ezeknek előszeretettel ellenállnának. A szakértőiknek – akiknek a kiszivárgott csomagot tulajdonítják – azonban ezúttal nem kellett megmozgatniuk minden követ Ursula von der Leyen és Manfred Weber környékén tippért. Az Európai Parlamentben június 19-én Strasbourgban elfogadott javaslat szövege nyilvános, sőt még az is nyomon követhető benne, mit tettek hozzá a képviselők az Európai Bizottság eredeti indítványához.
Macskaadó: ehhez kell a macskacsip is, de nem ezzel az indoklással javasolták
Adót valóban csak arra lehet kivetni, ami nyilvántartható. A macskák becsipezését nem ezért fektette jogszabályba az EP, ha magától értetődően fel is merül ezzel a megadóztatás gondolata a kutyák mintájára. Az Európai Bizottság és az EP is állatjóléti szempontokra, illetve a tisztességes kutya- és macskatenyésztőket sújtó tisztességtelen versenyre hivatkozik.
A folyamat 2023-ban indult, a bizottság eredeti javaslata az állatok illegális kereskedelmére és importjára hivatkozott, az állatjóléti szempontot aztán a kezdeményezéssel egyetértő EP szőtte a szövegbe. Nagyjából elmondja a történetet az elfogadott jogszabálytervezet első bekezdése:
„Az élő állatok – köztük a macskák és a kutyák – az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletének hatálya alá tartoznak, az Unió közös agrárpolitikájának részét képezik, és jólétüket védeni kell. Ezen állatoknak piaca van az Unión belül, beleértve a jelentős határokon átnyúló kereskedelmet is. Számos tagállam részese az Európai Egyezménynek a kedvtelésből tartott állatok védelméről. Széles körű bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kutyák és macskák unióbeli belső piaca nem működik optimálisan, valamint arra is, hogy ezen állatokkal az Unión belül és az Unióba történő behozatal során illegális kereskedelem zajlik. Ezért, figyelembe véve az állatokra vonatkozó megállapításokat, amelyek elismerik az érzelmek, a fájdalom és a társas kapcsolatok átélésére való képességüket, szükséges minimális jóléti követelményeket megállapítani a tenyésztett és létesítményekben tartott kutyák és macskák számára, valamint megerősített követelményeket bevezetni az Unió piacára kerülő kutyák és macskák nyomon követhetőségére vonatkozóan.”
A nyomon követhetőséget – nemcsak a kutyákét, hanem a macskákét is – mikrocsipet tartalmazó transzponderrel biztosítják. Import esetében ezt már az unióba történő behozás előtt be kell ültetni, a szöveg szerint a nem kereskedelmi utaztatást is beleértve.
Már rövid távon rendeletté válhat, minimumkövetelményeket fogalmaz meg, amelyek tágíthatók
Az EP jóváhagyása után a javaslatot az Európai Tanáccsal egyeztetik – az informális megegyezésre sor is került. A jogszabály végleges elfogadása a jövő év elejére várható, a tanács, illetve az EP formális jóváhagyásával.
A jogszabály minimumkövetelményeket fogalmaz meg, tagállami szinten a szabályozás ennél lazább nem lehet, szigorúbb és rövidebb átmeneti időszakokat tartalmazó igen. A jogszabályszöveg más kritériumokat szab meg a tenyésztők, kereskedők, menhelyek számára, mint a magánszemélyekre, ajándékozásra vonatkozó lazább szabályok, de ettől el lehet térni a nagyobb szigor irányában.
Az EUPerspectives értelmezése szerint az eladóknak, tenyésztőknek és menhelyeknek négy évük lesz az új szabályozásnak való megfelelésre. A háziállat-tulajdonosok számára – Európa-szerte, de már Magyarország szintjén is milliókról van szó –, akik nem értékesítik az állatokat, az intézkedés kötelező lesz kutyák esetében 10 év, macskák esetében 15 év elteltével.
Az átmeneti időszak lehet akár sokkal rövidebb is, vagyis ha valaki macskaadót akarna bevezetni, az akár elég gyorsan meg is teheti, mégpedig az EU-ra, az állatjólétre és a goromba illegális állatszipolyozókra hivatkozva.
Aki még mindig tamáskodik, jobb, ha tudja, hogy az EU-ból kiszakadt Egyesült Királyságon belül Angliában már tavaly nyár óta kötelező a macskák csipezése, és Skóciában is erősen fontolgatják. Egy állat becsipezése és regisztrálása 30 fontba (13 ezer forintba) is kerülhet, ha netán adót is kivetnek, akkor ennél drágább is lehet az állat. Akkor két macska netán már luxus: vagy cirmos, vagy egyszínű.