Ukrajna magát is lábon lőtte az árnyékflotta elleni támadásokkal – minden hajó biztosítási díja az egekbe nőtt a Fekete-tengeren

Az orosz árnyékflotta hajói ellen követett el támadásokat Ukrajna. Meg is lett a következmény, ami nemcsak az orosz, de az ukrán kikötőkbe tartó hajókat is érinti.
K. B. G.
2025.12.03, 16:18
Frissítve: 2025.12.03, 16:49

Meglett a hatása az árnyékflotta elleni ukrán támadásoknak a Fekete-tengeren, a térség kikötőibe tartó hajók biztosítási díja az egekbe lőtt. Az orosz kikötőkbe látogató tankerek után több mint háromszor akkora összeget kérnek a biztosítók a világ legnagyobb biztosításbrókere, a Marsh adatai szerint.

FILE PHOTO: Gambian-flagged tanker Kairos transits the Bosphorus in Istanbul
A Kairos elleni támadás után kilőtt a biztosítás ára / Fotó: Yoruk Isik / Reuters

A háborús biztosítás ára az egekben

A díjak a támadások előtt a Marsh információi szerint a hajó értékének 0,25–0,3 százalékát tették ki. Ezzel szemben ma már akár 1 százalékot is elkérnek az ukrán kikötőkbe tartó hajók biztosításáért cserébe. Ukrajna két, az árnyékflottához tartozó hajó támadásáért vállalta a felelősséget, de a múlt héten is történt két incidens a Fekete-tengeren, melyek célpontjai orosz kötődésű hajók voltak.

Iparági források szerint az Oroszországba tartó hajók biztosítása szélesebb skálán mozog, hiszen figyelembe kell venni a csapások lehetséges helyszínét vagy épp az ismétlés veszélyét is – derül ki a Bloomberg összefoglalójából. Mindeközben 

a támadások szaporodásával az orosz válaszcsapás valószínűsége is nő az Ukrajnához köthető hajók ellen.

Az orosz olajat szállító hajók elleni támadások a tágabb orosz olajipari infrastruktúra elleni ukrán kampány részét képezik, melynek célja az orosz üzemanyag-ellátás megzavarása, valamint a háború finanszírozásának megnehezítése Moszkva számára. Kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök is válaszcsapással fenyegetőzött. Iparági források szerint a biztosítási díjak azután lódultak meg, hogy a támadások már nemcsak a kikötőket, de a hajókat is célba vették.

