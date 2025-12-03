Deviza
Hivatalos: kiderült, hogy a CATL mikor kezdi el a sorozatgyártást Debrecenben

Az európai ügyfelek igényeihez igazítja gyártását és működését a kínai akkumulátorgyár. A debreceni beruházás hatalmas lépés a CATL európai jelenlétének megerősítésében.
VG
2025.12.03., 15:39

 Jövőre, az engedélyektől függően várhatóan márciusban vagy áprilisban megkezdődik a sorozatgyártás a CATL debreceni akkumulátorgyárában – közölte a cég európai működésért felelős ügyvezető igazgatója szerdán Debrecenben.

 Fotó: CFOTO via AFP

Matt Shen azt mondta, 

2024-től elindult a modul összeszerelés Debrecenben, eddig már harmincezer elektromos autót ellátó modult gyártottak a helyi üzemükben.

Célegyenesbe jutott a cellagyártás: folyamatosan zajlik a gyártósorok beszerelése, hogy mielőbb elkezdhessék a sorozatgyártást. Ennek érdekében a jelenlegi ezer fős dolgozói létszámot a jövő év első negyedében ezerötszázra növelik – tette hozzá.

A debreceni beruházás hatalmas lépés a CATL európai jelenlétének megerősítésében. Hosszú távra tervezünk, így a legkorszerűbb termékek gyártását hozzuk Magyarországra, fenntartható gyártástechnológia telepítése mellett. Az európai partnereink is nagyon várják a debreceni cellagyárunk indulását, a gyártókapacitást már 100 százalékban lekötötték megrendeléseikkel” – mondta Matt Shen, a CATL németországi és magyarországi ügyvezető igazgatója a vállalat debreceni sajtótájékoztatóján.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

A 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányok kiemelkedő eredményeket hoztak, Debrecenből és vármegyeszékhely tágabb régiójából sikeresen töltötték fel a nyitott pozíciók kétharmadát.

„Célunk egy olyan helyi vállalat építése, amely nemzetközi tudást és lehetőségeket kínál, miközben stabil, modern és kiszámítható munkakörnyezetet teremt. Olyan szakembereket keresünk a gyártás, logisztika, minőségbiztosítás, pénzügy, IT és HR területén, akik nyitottak az innovációra és az új technológiák elsajátítására. Versenyképes bérek mellett szakmai és kulturális képzéseket, széleskörű tanulási lehetőségeket biztosítunk” – hangsúlyozta Kitta Alexandra, a CATL Debrecen toborzási vezetője az eseményen.

