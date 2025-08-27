Megugorhatnak a villanyszámlák a nyár utolsó két napja miatt: lesből támad a kánikula

A nyár utolsó hetében ismét beköszönt a kánikula. A HungaroMet előrejelzése szerint a mai napról erős felmelegedés kezdődik. Száraz, napos idő várható, fátyol- és gomolyfelhők kíséretében, a nappali csúcshőmérséklet 27–33 fokig emelkedik.

A kánikula visszatér Magyarországra a nyár utolsó hetében / Fotó: Andri wahyudi / shutterstock

A forróság azonban még csak most kezdődik igazán. Csütörtökön már 35 fok lehet, pénteken pedig tetőzhet a kánikula, akár 38 fokos hőséggel. A hétvégén is alig csökken a hőmérséklet, így a vakáció utolsó napjai még a strandolásról szólhatnak, mielőtt szeptember elsején újraindul az iskola. A héten a hűvös reggeleket követően napközben napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Ezt a klasszikus nyári időjárást váltja ki a kétnapos kánikula.

Kánikula épp az utolsó napokban?

Szombaton egy hidegfront vonul át Magyarország felett amiért átmenetileg növekszik a zivatarhajlam és megszűnik a kánikula. A front távozása után is marad a meleg nyári idő.

Kiszárad a Duna, mindenki a Balatonra menekül

A Duna Fejér vármegyei szakaszán szokatlanul alacsony vízállást mértek a napokban — írja a Duol. Az Ercsitől egészen Dunaföldvárig tartó szakaszon a számok egyértelműen mutatják: a folyó megállíthatatlanul apadni kezdett. Ercsinél mindössze 6 centimétert mértek – egy hét alatt a fele vízszint „eltűnt”. A legdrámaibb adat Dunaföldvárnál, ahol −115 centit regisztráltak.

Várhatóan a Balaton is felmelegszik az utolsó pár nap hőségében, így a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság óvatosságra inti a nyaralókat. Az elmúlt hetekben több elsodródott SUP-os, bajba került szörfös, műszaki hibás vitorlás ügyében, vagy felborult hajó utasainak mentésében is részt vettek a rendőrök. Az esetek rávilágítanak arra, hogy a Balaton minden szépsége mellett kiszámíthatatlan, és pillanatok alatt életveszélyes lehet. Az elmúlt hetek baleseteinek száma rendkívül magas: augusztus 22–23. között két nap alatt tíz esetben, összesen tizenkilenc embert kellett kimenteni a tóból — írja a VEOL.