Megugorhatnak a villanyszámlák a nyár utolsó két napja miatt: lesből támad a kánikula

A nyár utolsó hetében ismét beköszönt a kánikula. A HungaroMet előrejelzése szerint a mai napról erős felmelegedés kezdődik. Száraz, napos idő várható, fátyol- és gomolyfelhők kíséretében, a nappali csúcshőmérséklet 27–33 fokig emelkedik.
A forróság azonban még csak most kezdődik igazán. Csütörtökön már 35 fok lehet, pénteken pedig tetőzhet a kánikula, akár 38 fokos hőséggel. A hétvégén is alig csökken a hőmérséklet, így a vakáció utolsó napjai még a strandolásról szólhatnak, mielőtt szeptember elsején újraindul az iskola. A héten a hűvös reggeleket követően napközben napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Ezt a klasszikus nyári időjárást váltja ki a kétnapos kánikula.
Szombaton egy hidegfront vonul át Magyarország felett amiért átmenetileg növekszik a zivatarhajlam és megszűnik a kánikula. A front távozása után is marad a meleg nyári idő.
Az év legnagyobb tájfunja csap le több ázsiai országra – hatszázezer embert evakuáltak Kajiki miatt
A Duna Fejér vármegyei szakaszán szokatlanul alacsony vízállást mértek a napokban — írja a Duol. Az Ercsitől egészen Dunaföldvárig tartó szakaszon a számok egyértelműen mutatják: a folyó megállíthatatlanul apadni kezdett. Ercsinél mindössze 6 centimétert mértek – egy hét alatt a fele vízszint „eltűnt”. A legdrámaibb adat Dunaföldvárnál, ahol −115 centit regisztráltak.
Várhatóan a Balaton is felmelegszik az utolsó pár nap hőségében, így a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság óvatosságra inti a nyaralókat. Az elmúlt hetekben több elsodródott SUP-os, bajba került szörfös, műszaki hibás vitorlás ügyében, vagy felborult hajó utasainak mentésében is részt vettek a rendőrök. Az esetek rávilágítanak arra, hogy a Balaton minden szépsége mellett kiszámíthatatlan, és pillanatok alatt életveszélyes lehet. Az elmúlt hetek baleseteinek száma rendkívül magas: augusztus 22–23. között két nap alatt tíz esetben, összesen tizenkilenc embert kellett kimenteni a tóból — írja a VEOL.
A hőség Tokióban szerdán új rekordot állított be, immár tizedik egymást követő napon mértek legalább 35 Celsius-fokot a japán fővárosban. A meteorológiai szolgálat szerint a mérések 1875-ös kezdete óta nem fordult elő hasonló, a mostani sorozattal a 2022-ben felállított kilencnapos rekord dőlt meg. A helyi hatóságok hőhullámra vonatkozó figyelmeztetéseket adtak ki, mivel a hőstressz különösen az idősek és a krónikus betegségben szenvedők számára jelent komoly egészségügyi kockázatot —közölte az Origo.
