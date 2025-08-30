Deviza
Keszthely,,Hungary,-,October,21,,2023:,Máv,Hungarian,Train,Carriage vonat, vasút MÁV
Hegyi Zsolt
menetrend
utószezon
Balaton
MÁV

A MÁV az utószezonban sem feledkezik meg a Balatonról: szeptemberben is sűrű marad a menetrend

Szeptemberben is sűrűbben járnak a vonatok a magyar tengerhez, külön figyelve a kerékpárosokra. A MÁV a nyár lezárulta után sem engedi el a balatoni forgalmat.
VG/MTI
2025.08.30., 14:29
Fotó: Shutterstock

A nyári főszezon után sem áll meg az élet a Balaton körül: szeptember 1. és 21. között megnövelt kapacitással és sűrűbb menetrenddel készül a MÁV-csoport. A társaság közleménye szerint több vonatot, nagyobb kerékpárszállítási lehetőséget és éjszakai járatokat is biztosítanak ősz elején, hogy a kirándulók és biciklisek kényelmesen juthassanak el a tóhoz.

A MÁV a nyár lezárulta után sem engedi el a balatoni forgalmat / Fotó: Shutterstock

A MÁV az őszi szezonra is megtartja a megerősített balatoni kínálatot, hiszen a jó időben még sokan keresik fel a tavat. 

Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a fürdőzők helyét ilyenkor inkább a kirándulók és a kerékpárosok veszik át, ezért a menetrend is ehhez igazodik.

A főváros és a déli part között továbbra is közlekednek a Balaton és Tópart InterCityk, valamint a déli parti InterRégiók, első osztályú és étkezőkocsikkal kiegészítve. Hétvégenként a Jégmadár expressz, péntek és szombat éjjelente pedig a Bagolyvonatok segítik az utazást Budapest és Keszthely között.

Az északi parton a Kék Hullám expresszvonatok kétóránként indulnak, ezek Balatonfüredet és Balatonalmádit érik el a leggyorsabban. A Vízipók sebesvonatok szintén kétóránként járnak, több kisebb települést kiszolgálva, míg a Katica InterRégiók Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson megállnak.

Nyugat-Dunántúlról a Helikon InterRégiók biztosítanak eljutást Győrből Keszthelyre, míg Szombathelyről a Tanúhegy és Lesence sebesvonatok kínálnak közvetlen összeköttetést a Balatonnal. Kaposvárról és Pécsről a Fenyves sebesvonatokkal lehet elérni Tapolcát, több járat meghosszabbított útvonalon közlekedik. A vasút mellett Mávbuszok is kiegészítik a közlekedést Tapolca–Keszthely és Keszthely–Fonyód között.

MÁV: kiemelt figyelmet fordítunk a kerékpárosokra

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy a kiemelt balatoni járatokra továbbra is kötelező a helyjegyváltás, kivéve a tóparti szakaszokon. A kerékpárosok számára nagy kapacitású szállító kocsikat biztosítanak, de a biciklijegy mellé kerékpárhelyjegy is szükséges. A vasúttársaság szerint minél több kerékpár fér el egy vonaton, annál kedvezőbb a helyjegy ára.

Az utószezon tehát nem csak a nyugalomról, hanem a jobb közlekedési lehetőségekről is szólhat: a balatoni turizmus szeptember közepéig továbbra is a vágányokon marad.

Ilyen se volt még: 160-nal száguldott a MÁV új szupervonata a Balaton felé – videó

Először érte el utasszállító vonat a 160 kilométeres óránkénti sebességet a Budapest–Székesfehérvár vonalon. Hegyi Zsolt szerint a nyári forgalomban a gyorsabb közlekedés a késések csökkentését is segítheti.

 

Országszerte

Országszerte
928 cikk

 

 

