A MÁV az utószezonban sem feledkezik meg a Balatonról: szeptemberben is sűrű marad a menetrend

A nyári főszezon után sem áll meg az élet a Balaton körül: szeptember 1. és 21. között megnövelt kapacitással és sűrűbb menetrenddel készül a MÁV-csoport. A társaság közleménye szerint több vonatot, nagyobb kerékpárszállítási lehetőséget és éjszakai járatokat is biztosítanak ősz elején, hogy a kirándulók és biciklisek kényelmesen juthassanak el a tóhoz.
A MÁV az őszi szezonra is megtartja a megerősített balatoni kínálatot, hiszen a jó időben még sokan keresik fel a tavat.
Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a fürdőzők helyét ilyenkor inkább a kirándulók és a kerékpárosok veszik át, ezért a menetrend is ehhez igazodik.
A főváros és a déli part között továbbra is közlekednek a Balaton és Tópart InterCityk, valamint a déli parti InterRégiók, első osztályú és étkezőkocsikkal kiegészítve. Hétvégenként a Jégmadár expressz, péntek és szombat éjjelente pedig a Bagolyvonatok segítik az utazást Budapest és Keszthely között.
Az északi parton a Kék Hullám expresszvonatok kétóránként indulnak, ezek Balatonfüredet és Balatonalmádit érik el a leggyorsabban. A Vízipók sebesvonatok szintén kétóránként járnak, több kisebb települést kiszolgálva, míg a Katica InterRégiók Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson megállnak.
Nyugat-Dunántúlról a Helikon InterRégiók biztosítanak eljutást Győrből Keszthelyre, míg Szombathelyről a Tanúhegy és Lesence sebesvonatok kínálnak közvetlen összeköttetést a Balatonnal. Kaposvárról és Pécsről a Fenyves sebesvonatokkal lehet elérni Tapolcát, több járat meghosszabbított útvonalon közlekedik. A vasút mellett Mávbuszok is kiegészítik a közlekedést Tapolca–Keszthely és Keszthely–Fonyód között.
A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy a kiemelt balatoni járatokra továbbra is kötelező a helyjegyváltás, kivéve a tóparti szakaszokon. A kerékpárosok számára nagy kapacitású szállító kocsikat biztosítanak, de a biciklijegy mellé kerékpárhelyjegy is szükséges. A vasúttársaság szerint minél több kerékpár fér el egy vonaton, annál kedvezőbb a helyjegy ára.
Az utószezon tehát nem csak a nyugalomról, hanem a jobb közlekedési lehetőségekről is szólhat: a balatoni turizmus szeptember közepéig továbbra is a vágányokon marad.
