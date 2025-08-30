A MÁV az utószezonban sem feledkezik meg a Balatonról: szeptemberben is sűrű marad a menetrend

A nyári főszezon után sem áll meg az élet a Balaton körül: szeptember 1. és 21. között megnövelt kapacitással és sűrűbb menetrenddel készül a MÁV-csoport. A társaság közleménye szerint több vonatot, nagyobb kerékpárszállítási lehetőséget és éjszakai járatokat is biztosítanak ősz elején, hogy a kirándulók és biciklisek kényelmesen juthassanak el a tóhoz.

A MÁV a nyár lezárulta után sem engedi el a balatoni forgalmat / Fotó: Shutterstock

A MÁV az őszi szezonra is megtartja a megerősített balatoni kínálatot, hiszen a jó időben még sokan keresik fel a tavat.

Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a fürdőzők helyét ilyenkor inkább a kirándulók és a kerékpárosok veszik át, ezért a menetrend is ehhez igazodik.

A főváros és a déli part között továbbra is közlekednek a Balaton és Tópart InterCityk, valamint a déli parti InterRégiók, első osztályú és étkezőkocsikkal kiegészítve. Hétvégenként a Jégmadár expressz, péntek és szombat éjjelente pedig a Bagolyvonatok segítik az utazást Budapest és Keszthely között.

Az északi parton a Kék Hullám expresszvonatok kétóránként indulnak, ezek Balatonfüredet és Balatonalmádit érik el a leggyorsabban. A Vízipók sebesvonatok szintén kétóránként járnak, több kisebb települést kiszolgálva, míg a Katica InterRégiók Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson megállnak.

Nyugat-Dunántúlról a Helikon InterRégiók biztosítanak eljutást Győrből Keszthelyre, míg Szombathelyről a Tanúhegy és Lesence sebesvonatok kínálnak közvetlen összeköttetést a Balatonnal. Kaposvárról és Pécsről a Fenyves sebesvonatokkal lehet elérni Tapolcát, több járat meghosszabbított útvonalon közlekedik. A vasút mellett Mávbuszok is kiegészítik a közlekedést Tapolca–Keszthely és Keszthely–Fonyód között.

MÁV: kiemelt figyelmet fordítunk a kerékpárosokra

A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy a kiemelt balatoni járatokra továbbra is kötelező a helyjegyváltás, kivéve a tóparti szakaszokon. A kerékpárosok számára nagy kapacitású szállító kocsikat biztosítanak, de a biciklijegy mellé kerékpárhelyjegy is szükséges. A vasúttársaság szerint minél több kerékpár fér el egy vonaton, annál kedvezőbb a helyjegy ára.