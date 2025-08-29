Fix 3 százalékos hitel: máris nagy engedményt jelentett be az első magyarországi bank – szuperkedvezmény jár az Otthon Starthoz

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára bejelentette a Facebook-oldalán: számos banki kedvezmény könnyítheti az Otthon Start program 3 százalékos hitelének felvételét.

Az Otthon Start program részeként az államtitkár a bankok kedvezményeinek bejelentését várja / Fotó: Kallus György

A bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért! Egy bank már most kedvezményeket jelentett be: 100 ezer forintos utalványt + kedvezményes számlavezetést a fix 3 százalékos hitelt felvevőknek

— közölte az államtitkár.

Otthon Start program mindenekfelett

Hozzátette, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet, így az Otthon Start hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár: a piaci díjtétel mindössze 15 százaléka lesz, 20 millió forintos hitelnél ez 21 ezer forint, 50 millió forintos hitel esetén 28 500 forint — ez 50-70 ezer forintos megtakarítást jelent.

Az államtitkár hangsúlyozta: abban bíznak, hogy a bankok ezt átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól. A jövő héten további számos fontos bejelentésre számíthatunk a kormány részéről az Otthon Start programmal kapcsolatban.

Három nap a három százalékig

Az Otthon Start legfontosabb kritériumai már augusztus eleje óta ismertek, ezekkel a szabályokkal korábbi videónkban foglalkoztunk. A kormányzat a program kidolgozásánál már az első pillanattól kezdve az egyszerűségre törekedett, de azóta több körben is olyan módosításokat vezetett be, amelyek még kedvezőbbé tették a lehetőséget. Például kombinálható lesz még egy támogatott kölcsönnel, amelyeknek ráadásul megemelték a felső értékhatárát: a CSOK Plusznál és a falusi CSOK-nál lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt a korlát. Emellett a banki ügyintézési folyamatok is egyszerűsödnek.