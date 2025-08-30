Tisza-adó: Szalai Piroska szerint a számok magukért beszélnek – legalább 4 millió honfitársunk keresete csökkenhet jövő júliustól

A Tisza Párt által tervezett adóváltozások súlyos következményekkel járhatnak a dolgozó magyarok számára. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó megosztotta számításait, és a következő évet nézve úgy becsüli: a munkavállalók túlnyomó többsége szembesülne csökkenő nettó keresettel.

Szalai Piroska szakmai becslése szerint a Tisza Párt által tervezett szja-emelés jelentős többséget érintene / Fotó: Lakatos Péter

Mindenkit érinteni fog, aki dolgozik, mert vagy a többkulcsos adózás miatt, vagy a kedvezmények és a mentességek szűkítése – azaz valószínűleg eltörlése – miatt alig lesz olyan, akinek saját magának vagy a családtagjának ne csökkenne a kézhez kapott fizetése jövő júliustól a júniusihoz viszonyítva, ha a tiszások átírják az adótörvényeket

– írta a főtanácsadó a Facebookon.

Szakmai számításai szerint a NAV 2023-as adóévére vonatkozó adatok alapján 4,83 millióan vallottak be összevonás alá eső jövedelmet, ami a munkaviszonyból és egyéb jogviszonyból származó kereseteket egyaránt tartalmazza. A KSH időszaki adatai alapján a dolgozók száma 2024-ben és 2025-ben enyhén változott, így 2026-ra Szalai 4,8 milliós bázissal számol.

Szalai Piroska: milliókat érinthet a Tisza-adó

A minimálbér várhatóan közel 4 millió forint, a garantált bérminimum pedig 4,7 millió forint lesz éves szinten. Ehhez jönnek a rendszeres és nem rendszeres kereseti elemek, így Szalai becslése szerint is maximum egymillió embernek lesz 5 millió forint alatti jövedelme, a maradék 3,8 millióan átlépik a 22 százalékos sávhatárt a Tisza-adó szerint.

Ráadásul az 5 millió alattiak közül körülbelül 200 ezer olyan adózó lehet, aki júniusban még jogosult volt kedvezményekre – például családi adókedvezményre vagy első házasok kedvezményére –, de jövő júliustól már nem. Így Szalai becslése szerint legalább 4 millió honfitársunknak kellene keresetcsökkenést elszenvednie a Tisza-adó bevezetése esetén, ráadásul velük élő gyermekek és idősek is érintettek lennének.

Hatós súlya lenne annak, ha a Tisza megszerezné a kasszakulcsot, és ő döntene az adótörvényekről. Vigyázzunk, kire adjuk le a szavazatunkat jövőre!

– figyelmeztetett Szalai Piroska.