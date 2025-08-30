Deviza
EUR/HUF396.67 +0.04% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0% EUR/HUF396.67 +0.04% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
személyi jövedelemadó
Tisza Párt
Szalai Piroska
adóemelés

Tisza-adó: Szalai Piroska szerint a számok magukért beszélnek – legalább 4 millió honfitársunk keresete csökkenhet jövő júliustól

Már a kedvezmények és mentességek szűkítése miatt is milliók éreznék a változást a zsebükön. Szalai Piroska szakmai becslése szerint a Tisza Párt által tervezett szja-emelés jelentős többséget érintene.
VG
2025.08.30., 12:40

A Tisza Párt által tervezett adóváltozások súlyos következményekkel járhatnak a dolgozó magyarok számára. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó megosztotta számításait, és a következő évet nézve úgy becsüli: a munkavállalók túlnyomó többsége szembesülne csökkenő nettó keresettel.

SZALAI Piroska
Szalai Piroska szakmai becslése szerint a Tisza Párt által tervezett szja-emelés jelentős többséget érintene / Fotó: Lakatos Péter

Mindenkit érinteni fog, aki dolgozik, mert vagy a többkulcsos adózás miatt, vagy a kedvezmények és a mentességek szűkítése – azaz valószínűleg eltörlése – miatt alig lesz olyan, akinek saját magának vagy a családtagjának ne csökkenne a kézhez kapott fizetése jövő júliustól a júniusihoz viszonyítva, ha a tiszások átírják az adótörvényeket

– írta a főtanácsadó a Facebookon.

Szakmai számításai szerint a NAV 2023-as adóévére vonatkozó adatok alapján 4,83 millióan vallottak be összevonás alá eső jövedelmet, ami a munkaviszonyból és egyéb jogviszonyból származó kereseteket egyaránt tartalmazza. A KSH időszaki adatai alapján a dolgozók száma 2024-ben és 2025-ben enyhén változott, így 2026-ra Szalai 4,8 milliós bázissal számol.

Szalai Piroska: milliókat érinthet a Tisza-adó

A minimálbér várhatóan közel 4 millió forint, a garantált bérminimum pedig 4,7 millió forint lesz éves szinten. Ehhez jönnek a rendszeres és nem rendszeres kereseti elemek, így Szalai becslése szerint is maximum egymillió embernek lesz 5 millió forint alatti jövedelme, a maradék 3,8 millióan átlépik a 22 százalékos sávhatárt a Tisza-adó szerint.

Ráadásul az 5 millió alattiak közül körülbelül 200 ezer olyan adózó lehet, aki júniusban még jogosult volt kedvezményekre – például családi adókedvezményre vagy első házasok kedvezményére –, de jövő júliustól már nem. Így Szalai becslése szerint legalább 4 millió honfitársunknak kellene keresetcsökkenést elszenvednie a Tisza-adó bevezetése esetén, ráadásul velük élő gyermekek és idősek is érintettek lennének.

Hatós súlya lenne annak, ha a Tisza megszerezné a kasszakulcsot, és ő döntene az adótörvényekről. Vigyázzunk, kire adjuk le a szavazatunkat jövőre!

– figyelmeztetett Szalai Piroska.

Üzent a miniszterelnök főtanácsadója a Tisza-csomag készítőinek: a magyar gazdaság szereplői nem akarnak a zavarosban halászni

Beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon a többkulcsos adórendszernek, amely amellett, hogy lassítja a bérdinamikát, a foglalkoztatás visszaeséséhez is vezethet – ezt mondta a Világgazdaság podcastjében, a VG-Exkluzívban Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a Tisza Párt nagy vihart kavart adóterveiről. A munkaerőpiaci szakértő szerint legfeljebb azoknak éri meg a progresszív adózás, akik szeretnek a zavarosban halászni, de szerinte a magyar gazdaság szereplői nem ilyenek. A Tisza-csomag márpedig biztosan a feketegazdaság erősödését eredményezné.

 

 

Országszerte

Országszerte
928 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
ukrán nagykövet

Példátlan diplomáciai incidens: Szalay-Bobrovniczky szerint az EU megszegte saját szabályait

A honvédelmi miniszter Koppenhágából hazatérve arról számolt be, hogy kemény szóváltása volt Kaja Kallasszal, és ismét megerősítette: Magyarország békepárti álláspontja változatlan.
2 perc
menetrend

A MÁV az utószezonban sem feledkezik meg a Balatonról: szeptemberben is sűrű marad a menetrend

Szeptemberben is sűrűbben járnak a vonatok a magyar tengerhez, külön figyelve a kerékpárosokra.
2 perc
Washington

Ritka egyetértés Washingtonban: kétpárti leszámolás indulna a kongresszusi tőzsdézéssel szemben – már elkészült a törvényjavaslat

A terv célja a közbizalom növelése és a bennfentes előnyök megszüntetése.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu